Şenol Güneş kararını verdi! Yönetime iletti...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımdaki geleceği belirsiz olan Josef De Souza'nın takımdan kalması yönünde yönetime görüş bildirdi.

Beşiktaş'ta geleceği belirsizliğini koruyan Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'ya ilgili karar çıktı. Siyah Beyazlılarda Josef için devreye giren Şenol Güneş, yönetime kararını sundu.

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Ankaragücü-Beşiktaş maçında çıkan olaylardan sonra sezon sonunda takımdan ayrılacağı yönünde haberler çıkan Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef De Souza ile ilgili karar verildi.

Ankaragücü maçından sonra forma şansı bulduğu maçlardaki dağınık görüntüsü ile dikkat çeken Josef'in, sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edilse de kulüpte kalmak istediği ve bunu sağlamak için performansını yükseltmek adına bireysel çalışmalara yoğunlaştığı öğrenildi. Bununla beraber Teknik Direktör Şenol Güneş de, Josef'e dair yönetime son kararını iletti.

Güneş'in, siyah-beyazlı kulüp yönetimiyle yaptığı toplantıda 33 yaşındaki oyuncunun kalması yönünde görüş bildirdi. Gelecek sezon Atiba ile yolların ayrılması beklenirken, Şenol Güneş bu mevkide Josef'e ihtiyacının olacağını ifade etti. Orta sahada Berkay Vardar'ı da ilk on birde oynayacak seviyeye getirmek isteyen deneyimli teknik adamın, bu süre zarfında Josef'i de değerlendirmek istediği için bu yönde bir karar aldığı ileri sürüldü.

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Josef, bu sezon 8 maçta forma giyerken 1 asist üretti.