  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dikkat çeken iddia: Şenol Güneş'e isyan etti
Kütahya'da sel felaketi!
Bingöl’de deprem
Kargo aracında ele geçirildi!
Spor Şenol Güneş istifa etti mi? Şenol Güneş açıklama
Spor

Şenol Güneş istifa etti mi? Şenol Güneş açıklama

Şenol Güneş istifa edecek mi? A Milli Futbol Takımı, EURO 2020’ye 0 puanla veda etti. Çıktığı üç maçta da yenilen millilerde hedef tahtasına yerleştirilen isim teknik direktör Şenol Güneş oldu. Futbolseverler, Şenol Güneş’in istifa edip etmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, Şenol Güneş istifa için ne söyledi?

Yeniakit Publisher
2021-06-20 22:27:00 -
Şenol Güneş istifa etti mi? Şenol Güneş açıklama

Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası’na büyük umutlarla katıldı. EURO 2020 A Grubu ilk maçında İtalya’ya 2-0, ikinci maçında Galler’e 2-0 ve son maçında İsviçre’ye 3-1 yenilen milli takım 0 puanla turnuvaya veda etti. İsviçre maçının ardından gözler Şenol Güneş’e çevrildi. Peki, Şenol Güneş istifa etti mi?

Şenol Güneş istifa etti mi? Şenol Güneş açıklama

Maçın ardından teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Güneş istifa konusunda kendisine yöneltilen bir soruya “Şu anki düşüncem istifa edip etmemek değil. Bunun hesabı size değil, yönetime verilir veya kamuoyuna verilir. Yetkili olduğum için sorumlu olduğumu söylüyorum. Bunun karşılığı istifa mıdır, işi bırakıp kaçmak mıdır, devam etmek midir, onu siz daha iyi takdir edersiniz” cevabını verdi.

Türkiye puan durumu | Türkiye'nin kaç puanı var?
Türkiye puan durumu | Türkiye'nin kaç puanı var?

Spor

Türkiye puan durumu | Türkiye'nin kaç puanı var?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Boşnak

En iyisi istifa et.
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay