Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası’na büyük umutlarla katıldı. EURO 2020 A Grubu ilk maçında İtalya’ya 2-0, ikinci maçında Galler’e 2-0 ve son maçında İsviçre’ye 3-1 yenilen milli takım 0 puanla turnuvaya veda etti. İsviçre maçının ardından gözler Şenol Güneş’e çevrildi. Peki, Şenol Güneş istifa etti mi?

Şenol Güneş istifa etti mi? Şenol Güneş açıklama

Maçın ardından teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Güneş istifa konusunda kendisine yöneltilen bir soruya “Şu anki düşüncem istifa edip etmemek değil. Bunun hesabı size değil, yönetime verilir veya kamuoyuna verilir. Yetkili olduğum için sorumlu olduğumu söylüyorum. Bunun karşılığı istifa mıdır, işi bırakıp kaçmak mıdır, devam etmek midir, onu siz daha iyi takdir edersiniz” cevabını verdi.