Şenol Güneş istifa edecek mi? Şenol Güneş A Milli takımı bırakıyor mu?

A Milli Takımı, tarihindeki en kötü turnuvasını EURO 2020'de geçirdi. Oynadığı üç maçı da kaybeden ay-yıldızlı ekip, grubunu son sırada tamamladı. Puan alamayan Türkiye, üç maçta kalesinde 8 gol gördü. Milli takım üç maçta yalnızca 1 gol atabildi. İtalya'ya 3-0, Galler'e 2-0 kaybeden ay-yıldızlı ekip, İsviçre'ye de 3-1 mağlup olmaktan kurtulamadı. EURO 96'da puan alamayan ve gol atamayan Türkiye, Hırvatistan ve Portekiz'e 1-0, Danimarka'ya da 3-0 mağlup olarak turnuvayı -5 gol averajıyla tamamlamıştı. Milli takım, EURO 2020'yi ise -7 gol averajıyla kapattı.

Şenol Güneş istifa edeceke mi?

Şenol Güneş'e istifa edip etmeyeceği sorulması üzerine, "Sorumlu olduğumu söylemiştim Bunun karşılığı istifa mıdır? Kaçmak mıdır? İş yapmak mıdır? Şu andaki düşüncem istifa edip etmemek değil. Bunun hesabı yapılır. Maçtan önce gelirken bizi Dünya Kupası finaline götürüyordunuz şimdi nasıl gidersiniz diye düşünüyorsunuz. Tabi bunun hesabı yapılır ama yönetime veya kamuoyuna verilir." dedi.

Şenol Güneş kimdir?

Şenol Güneş aslen Trabzonlu olup 1 Haziran 1952 tarihinde doğdu. Profesyonel futbol kariyerine A. Sebatspor'da başladı Trabzonspor'da kaleci olarak devam etti.

Şenol Güneş, 1967 yılında Erdoğdu Gençlik kulübünde başladığı futbol hayatına 1968 yılında A. Sebatspor'da profesyonel olarak devam etti. Daha sonra 1969 yılından itibaren Trabzonspor'da kaleci olarak kariyerine devam etti.

Şenol Güneş, A. Sebatspor'da 57 maçta forma giydi. Tarbzonspor'da ise 413 maçta oynadı.

Şenol Güneş'in Milli Takım kariyeri ise 1975 yılında başladı. Türkiye U-21 Takımında 3 maç oynadı.

A Milli Takım'da ise 1976 yılındandan 1987 yılına kadar 31 maçta oynadı.

Şenol Güneş, 1986 yılından itibaren futbol kariyerine teknik direktör olarak devam etti. İlk olarak Trabzonspor'da teknik direktörlük yaptı. Ardından sırasıyla Boluspor, İstanbulspor, Trabzonspor, Antalyaspor, Sakaryaspor, Milli Takım, Trabzonspor, Seoul, Trabzonspor, Bursaspor ve Beşiktaş'ta görev yaptı.

Güneş, hem Trabzonspor'da hem Milli Takım'da hem de Beşiktaş'ta büyük başarılar göstermiş, yönettiği takımlara ilkler yaşatmıştır.