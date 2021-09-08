Türkiye, Hollanda’ya 6-1 mağlup oldu. Dünya Kupası Elemeleri’nde alınan bu yenilginin ardından gözler teknik direktör Şenol Güneş’e çevrildi. Peki, Şenol Güneş istifa eder mi?

Şenol Güneş istifa

Hollanda maçının ardından teknik direktör Şenol Güneş, "Bugün 11 puanda kaldık. Oyuncuların gayretinden, iyi niyetinden asla şüphem yok. Cesur olmalarını hiç kaybetmesinler, yine başaracaklardır, dört maçı kazanıp da başarabilirler. Takım olarak halkımızın bizden beklentisi vardı, onlara karşı kendimizi mahcup hissediyoruz. Saha içinde yönetim ve bana bağırmalar oldu. Seyircinin bağırması normal ama yönetimin bu konuyla hiç ilgisi yok. Yönetim bugüne kadar her türlü desteği verdi. Özellikle başkan, onun adına da üzgünüm. Burada tek sorumlu benim, seçimleri yapan benim, başarısızlık da benimdir” dedi.

Şenol Güneş'in Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile görüşmesi bekleniyor. Toplantı sonunda Şenol Güneş'i görevden ayrıldığının açıklanması bekleniyor. 2019 Mart ayında göreve başlayan Şenol Güneş'in sözleşmesi 2022 Haziran'da sona erecek.