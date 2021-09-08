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Spor Şenol Güneş istifa
Spor

Şenol Güneş istifa

A Milli Futbol takımı, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında Hollanda'ya 6-1 yenildi. Alınan mağlubiyetin ardından gözler teknik direktör Şenol Güneş'e çevrildi. Pek çok kişi "Şenol Güneş istifa edecek mi?" sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, Şenol Güneş istifa etti mi?

Yeniakit Publisher
2021-09-08 11:15:00 -
Şenol Güneş istifa

Türkiye, Hollanda’ya 6-1 mağlup oldu. Dünya Kupası Elemeleri’nde alınan bu yenilginin ardından gözler teknik direktör Şenol Güneş’e çevrildi. Peki, Şenol Güneş istifa eder mi?

Şenol Güneş istifa

Hollanda maçının ardından teknik direktör Şenol Güneş, "Bugün 11 puanda kaldık. Oyuncuların gayretinden, iyi niyetinden asla şüphem yok. Cesur olmalarını hiç kaybetmesinler, yine başaracaklardır, dört maçı kazanıp da başarabilirler. Takım olarak halkımızın bizden beklentisi vardı, onlara karşı kendimizi mahcup hissediyoruz. Saha içinde yönetim ve bana bağırmalar oldu. Seyircinin bağırması normal ama yönetimin bu konuyla hiç ilgisi yok. Yönetim bugüne kadar her türlü desteği verdi. Özellikle başkan, onun adına da üzgünüm. Burada tek sorumlu benim, seçimleri yapan benim, başarısızlık da benimdir” dedi.

Şenol Güneş'in Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile görüşmesi bekleniyor. Toplantı sonunda Şenol Güneş'i görevden ayrıldığının açıklanması bekleniyor. 2019 Mart ayında göreve başlayan Şenol Güneş'in sözleşmesi 2022 Haziran'da sona erecek.

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