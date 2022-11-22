Şenol Güneş düğmeye bastı! Yıldız isim için girişimler başlatıldı...

Trezeguet'yi Trabzonspor'a kaptıran Beşiktaş, Şenol Güneş'in talebiyle flaş bir transfer hamlesine hazırlanıyor. Trabzonspor'un uzun süredir görüşmelerde bulunduğu başarılı futbolcu için Şenol Güneş son anda devreye girdi. Trezeguet'nin ardından Trabzonspor ile Beşiktaş arasında yeniden transfer düellosu yaşanacak.

Son olarak Trezeguet transferinde karşı karşıya gelen Beşiktaş ile Trabzonspor, Şenol Güneş'in talebiyle Bordo-Mavilileri çok kızdıracak bir hamle yaptı. Trezeguet savaşından galip çıkan Trabzonspor'un uzun süredir peşinde olduğu yıldız için Şenol Güneş'in Beşiktaş'ı devreye girdi.

Beşiktaş ile Trabzonspor yeni sezon öncesi Trezeguet transferinde karşı karşıya gelmişti. İki kulüp de oyuncu ve Aston Villa ile temaslarını son dakikaya kadar sürdürmüş, Mısırlı yıldız Trezeguet 4 milyon euroya Trabzonspor'un yolunu tutmuştu.

Trezeguet'nin ardından ezeli rakipler arasında bir transfer düellosu daha yaşanmak üzere. Trabzonspor'un geçtiğimiz sezondan beri peşinde olduğu Onur Bulut için son dakikada Beşiktaş da devreye girdi. Şenol Güneş'in talebiyle harekete geçen Siyah-Beyazlılar, oyuncuyu ezeli rakibinin elinden kapmak ve Trezeguet'nin rövanşını almak istiyor.

Akşam'a göre; sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki futbolcunun transferinin ocak ayında makul bir bedelle gerçekleşmesi bekleniyor. Bu sezon ligde 14 maça çıkan milli futbolcu 2 gol, 2 asistlik istatistik yakaladı.