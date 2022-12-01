Şenol Güneş bombayı patlatıyor! Tekrar geliyor...

FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen araada formda kalmak için çalışmalarını sürdüren ve hazırlık maçlarına çıkan Beşiktaş'ta transfer için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah - beyazlıların tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, sezonun geri kalanında takımını üst sıralara taşımak ve şampiyonluk yarışına sokmak için Anderson Talisca'yı kadrosunda görmek istediğini yönetime bildirdi.

Beşiktaş'ta sezona başlayan teknik direktör Valerien Ismael ile Ümraniyespor maçı öncesinde yollar ayrılmış ve göreve Şenol Güneş getirilmişti. Siyah - beyazlılar ile Ümraniyespor'u 5-2 mağlup eden ancak Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Güneş, Dünya Kupası arasıyla takımını kampa soktu. Sezonun geri kalanı için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer için de sıcak bir gelişme yaşandı.

Galatasaray ile oynanan derbi sonrasında transfer yapacaklarının sinyallerini veren Şenol Güneş'in kadrosunda görmek istediği isim de belli oldu. Sabah'ın haberine göre; deneyimli teknik adam daha önce birlikte çalıştığı Anderson Talisca'nın devre arasında takıma katılmasını talep etti.Öte yandan Brezilya basınının haberine göre ise Anderson Talisca, kariyerini Brezilya'da sürdürmeyi hedefliyor. Ancak oyuncunun Şenol Güneş'e olan sevgisinin kararını değiştirebileceği öne sürüldü.