Şenol Güneş: Ben de içime sindiremiyorum

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'nin ardından ilk kez basının karşısına çıktı.

Turnuvadaki sonuçları haketmediklerini dile getiren tecrübeli hoca, "Bu bir hayal kırıklığıdır ama teslimiyet değildir. Oyuncularımın da üzüldüğünü görüyorum. Uçağa ilk bindiğimizden itibaren oyuncularımla tek tek konuştum. Oyun dışında olumsuzluk olmadı. Oyuncular hem travma yaşamış oldular. Onların da analizlerini, görüşlerini aldım. O kadar çok sebep sayıldı ki. Sert eleştirileri anlıyorum. Ben de bu oyunu içime sindiremiyorum. Haklılığımız sorumluluğumuzu kenara atmaya neden olmaz. Takımımıza, ülkemize baktığımızda meydan okumayı, cesaret etmeyi severiz. Herkes şunu bilsin ki sıradan bir takım değiliz. Ama nereden nereye geldiğimizi biliyoruz. Dünya Kupası hedefimiz olduğunu ilk günden söyledik. İlkini başardık, gruptan çıkamadık. Burada da hak ettiğimiz bir sonucu aldık. Başkan ve yönetim kurulu bize her türlü imkanı sağladı" diye konuştu.

Turnuvanın oyuncular üzerinde olumsuz etkiler yarattığına işaret eden Güneş,"Biz orada ezildik. O kadar büyük bir yanılsama oldu ki oyuncular olumsuz etkilendi. Kamuoyundan etkilendiler. Ama Galler maçında ilk 25-30 dakika oyunda değildik. Golü yedik. Kazanması gereken bir takım olarak çıkmamıza rağmen" ifadesini kullandı.

Güneş sözlerini şöyle sürdürdü:

Belki özgüven fazlalığı yaşadık. İtalya maçına iştahlı çıktılar, değişiklik yapmak zorunda kaldık.

Maalesef başaramadık. Dünya Kupası'na 2 aydan az kaldı. Buraya kadar çok çalıştık. Tekrar sahiplenilen, sevilen bir takım olmayı başardık. Siz de bizim çocuklarımızsınız, herkes, hepimiz her insanımızın başarılı olmasını isteriz. Ama bu oyuncular yenildiğinde de bizim çocuklarımız. Her çıkan insan bu ülkeyi temsil ediyoruz. Dünya Kupası'nda 3. olduğumuzda da dünyanın 3.'sü olmadık.

Beklentiyi büyüten de turnuvada elenen de biziz. Üzülmek yerine çalışıp iyi analiz edip Dünya Kupası için elimizden geleni yapacağız. Siz de biliyorsunuz ki yalan haber doğru haberden 6 kat değeri vardır. Bugün daha da açık olmamız lazım. İyi günleri de kötü günleri de gördük, turnuvadan da derslerimizi çıkardık. İtalya şu an finalde, İtalya öyle işler yapıyor ki! Bu bir tecrübe işte. Futbol artık küçük işlerle sonuç getirebiliyor. Öyle noktalarda sonuçlar çıkabiliyor ki yaptığınız işleri yok edebiliyor. Daha çok tartışılması gereken bir dönem. Biz kendimizi bir anda finalde gördük.

Ben daha kötü günleri gördüm ama oyuncunun yıpranmasını istemiyorum. Bu oyuncu grubunun da çalışıp başarılı olma ihtiyacı var. Değişimler olacaktır. Siz de benim daha iyi olmam için eleştiriyorsunuz. Hakaret edenler hedeflerine ulaşamamıştır.

İkinci büyük hedefimize ulaşacağız. Bu kayıpların oyuncularımız üzerinde olumlu bir etki yaratmasını bekliyoruz. Kimseyi suçlamadan çözüm odaklı olacağız. Yalnız hissettirmeyenlere teşekkür ederim. Pandemi oyuncuları etkilese de bu görüşmelerin daha sık olması gerekiyor, konuşmamız gerekiyor. Yalan bilgi verenleri de böylece düzeltme şansımız oluyor.

Heyecanımız, coşkumuz var. Bulunduğum yer benim için rahatsız edici değil. Elimizde iyi bir oyuncu grubu var. Bu oyuncularla Dünya Kupası'na katılacağımıza inanıyorum.

Ortak çalışarak bir yere geleceğimizi söyledim. Bundan vazgeçmeyeceğiz. Bu dönem içerisinde marttaki oyunumuza bakınca iyi olduğumuzu düşündüm. Mart ayında Okan, Ozan ya da Kaan var. MArt ayında kadronun ışık verdiğini düşünerek kampa aldık. Takımlarında boşta kalan oyuncular, yeni aldığımız oyuncular ayrıca Avrupa'dan gelen oyuncularımız var. Cengiz ve Abdülkadir gibi oyuncuların performansını artırmaya yönelik çalışmalar yaptık. Burada oynayan oyuncu sayısı az. Oyuncuların erken kampa girdiğini kabul etmiyorum. 25'inde gelen oyuncular vardı. Bölüm bölüm hazırladık. Kerem gelse, Halil gelse... Evet tartışılabilir ama tercihler bu yönde. Merih'i ikinci maçta sakatlık yüzünden başlatmadım. Oyun içinde değişiklik yaptık. Kampın sponsor kısımları konuşuldu. Bizim asıl kamp Almanya'da başladı. Analiz yaptık. Çocukların yorgunluğu var. Oyuncuların maçtaki performansıyla antrenmandaki performans verileri farklı. Demek ki oyuncular sorumluluktan kaçtı. İlk dönem kamp değil toparlanma dönemiydi.