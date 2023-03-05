  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Akşener'in 6'lı Masa'dan ayrılmasının nedeni belli oldu! İmamoğlu tarafından satıldı

Masum değiller! CHP'li Tanju Özcan'dan İmamoğlu ve Yavaş'a pazarlık tepkisi

MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Ülkeye sızmaya çalışırken yakalandı

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Türk milleti bunu asla unutmayacak!

Son anket sonuçları paylaşıldı! AK Parti'nin oyları...

İYİ Parti'nin TV'den aday bulmasını sosyal medyasa alay konusu oldu

Masadaki kavga belediyelere taştı! 'Kiralık' meclis üyelerine istifa talimatı

Akşener, seçimde Kılıçdaroğlu ve Erdoğan olursa hangisine oy verecek? O isim, tüm Türkiye'ye böyle duyurdu

"Masa" patladı "Kasa" iftirası hortladı... Kemal'den gece yarısı narkozu

Kılıçdaroğlu'ndan flaş hamle! İmamoğlu ve Yavaş detayı dikkat çekti
Spor Şenol Güneş ayrılığı açıkladı! Herkes şaşkın: Yıldız isimle yollar ayrılıyor! O açıklaması
Spor

Şenol Güneş ayrılığı açıkladı! Herkes şaşkın: Yıldız isimle yollar ayrılıyor! O açıklaması

Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, maç öncesinde flaş açıklamalarda bulundu. Güneş, Kevin N'Koudou'nun takımdan ayrılacağını duyurdu. Bu ayrılık herkesi şok etti.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 19:03:00 - 2023-03-05 19:07:28
Şenol Güneş ayrılığı açıkladı! Herkes şaşkın: Yıldız isimle yollar ayrılıyor! O açıklaması

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile kozlarını paylaştı. Siyah - beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Güneş, yıldız futbolcu Kevin N'Koudou'nun takımdan ayrılacağını resmen duyurdu.

"N'Koudou'nun sezon sonunda ayrılma durumu var. Kendisiyle konuştum. Boşta durmasından ise gitmesi iyi olurdu. Karar kendisinin. Onun transfer anlaşmalarında farklılıklar var. Bizde kalması zaten görünmüyor. Adana Demirspor için iyi bir oyuncu."

"N'Koudou'dan beklediğimiz randımanı alamadık. Gitmesine izin verdik ama son aşamayı bilmiyorum. Hala olabilir, olmayabilir. Konuşuluyor. Anlaşma olmazsa kalan 11 maçta oynaması zor görünüyor. Seneye de düşünmüyoruz."

"TUTMANIN MANASI YOK"

"N'Koudou'nun katkı yapmasını beklemiyoruz, bu yüzden tutmanın manası yok. Şu an bulunduğu durum rahat gelebilir ama sezon sonu bu şartları da bulamayabilir."

Tarım kredi kooperatifi marketlerinde dev indirim başladı! 5-14 Mart ayı indirimli katalog yayımlandı! Sıvı yağ, çay, şeker...
Tarım kredi kooperatifi marketlerinde dev indirim başladı! 5-14 Mart ayı indirimli katalog yayımlandı! Sıvı yağ, çay, şeker...

Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tarım kredi kooperatifi marketlerinde dev indirim başladı! 5-14 Mart ayı indirimli katalog yayımlandı! Sıvı yağ, çay, şeker...

Dünyaca ünlü milyarderler bu eserlerin peşinde! Osmanlı Dönemine ait müthiş, altın değerinde tablolar! Paha biçilmez
Dünyaca ünlü milyarderler bu eserlerin peşinde! Osmanlı Dönemine ait müthiş, altın değerinde tablolar! Paha biçilmez

Aktüel

Dünyaca ünlü milyarderler bu eserlerin peşinde! Osmanlı Dönemine ait müthiş, altın değerinde tablolar! Paha biçilmez

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23