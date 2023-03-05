Şenol Güneş ayrılığı açıkladı! Herkes şaşkın: Yıldız isimle yollar ayrılıyor! O açıklaması
Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, maç öncesinde flaş açıklamalarda bulundu. Güneş, Kevin N'Koudou'nun takımdan ayrılacağını duyurdu. Bu ayrılık herkesi şok etti.
Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile kozlarını paylaştı. Siyah - beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Güneş, yıldız futbolcu Kevin N'Koudou'nun takımdan ayrılacağını resmen duyurdu.
"N'Koudou'nun sezon sonunda ayrılma durumu var. Kendisiyle konuştum. Boşta durmasından ise gitmesi iyi olurdu. Karar kendisinin. Onun transfer anlaşmalarında farklılıklar var. Bizde kalması zaten görünmüyor. Adana Demirspor için iyi bir oyuncu."
"N'Koudou'dan beklediğimiz randımanı alamadık. Gitmesine izin verdik ama son aşamayı bilmiyorum. Hala olabilir, olmayabilir. Konuşuluyor. Anlaşma olmazsa kalan 11 maçta oynaması zor görünüyor. Seneye de düşünmüyoruz."
"TUTMANIN MANASI YOK"
"N'Koudou'nun katkı yapmasını beklemiyoruz, bu yüzden tutmanın manası yok. Şu an bulunduğu durum rahat gelebilir ama sezon sonu bu şartları da bulamayabilir."
Ekonomi
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