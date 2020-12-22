  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Şenol Güneş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Spor

Şenol Güneş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 13:50:18 -
Şenol Güneş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Güneş, haber, yaşam ve spor kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

Şenol Güneş, haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme Engelli Hastayla İletişim", spor kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Buz Tutan Gölde Futbol" ve yaşam kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "Hürmetçi Sazlığı'nda gün batarken" isimli fotoğraflarını seçti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluş Osman bu kez üzdü! Bir efsane sona eriyor
Medya

Kuruluş Osman bu kez üzdü! Bir efsane sona eriyor

Reyting rekorları kıran Kuruluş Osman'da bu hafta yaşanacak gelişmeler herkesi üzecek. Kuruluş Osman 39. bölüm 2. fragmanı bugün ATV ekranla..
Sular durulmuşken İran'dan skandal Türkiye açıklaması
Dünya

Sular durulmuşken İran'dan skandal Türkiye açıklaması

İran'dan Türkiye'yi hedef alan açıklamalar bitmek bilmiyor. İran’ın Şazand kenti milletvekili Mahmud Ahmedi Bilaş, Azerbaycan ve Türkiye'yi ..
Dağda elleri ve ayakları bağlı halde bulundular
Aktüel

Dağda elleri ve ayakları bağlı halde bulundular

Malatya'da iki arkadaş, husumetli oldukları kişi tarafından elleri ve ayaklarından bağlanarak bir dağın yamacına bırakıldı.

Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay