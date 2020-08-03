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Şenocak'tan İstanbul Sözleşmesi tepkisi: Savunanlar bu büyük günaha ortaktır

İstanbul Sözleşmesi ve LGBT'yi savunanlara sert tepki gösteren İlahiyatçı İhsan Şenocak, ibretlik bir hikayeyi paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 02:05:00 - 2020-08-03 02:08:10
Şenocak'tan İstanbul Sözleşmesi tepkisi: Savunanlar bu büyük günaha ortaktır

Türk toplumunun kanayan bir yarası haline gelen ve tartışılan İstanbul Sözleşmesine ilişkin açıklamalarda bulunan İlahiyatçı İhsan Şenocak, "Bir imam kardeşim sordu, "Mahallesinden bir genç cinsiyet değiştirip LGBT'nin İstanbul'da ki evlerinde her türlü rezalete bulaşmış. Daha sonra ayrılmış lakin ailesi onu reddetmiş. Ortada kaldı, ne yapsın?" İstanbul Sözleşmesini imzalayanlar ve savunanlar bu büyük günaha ortaktır." dedi.

Sözleşmeyi kim imzaladı?

11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da yapılan Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu toplantısında tam adı “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” olan sözleşme 60’ıncı Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti tarafından imzaya açıldı. Sözleşme İstanbul’da yapıldığından dolayı “İstanbul Sözleşmesi” adıyla tanımlanmaya başladı. Sözleşmeyi her ülke adına Dışişleri Bakanları attığı için Türkiye adına Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu imzaladı.

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