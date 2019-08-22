Şenocak: Mezardan korkan, ölümü anlamayan bir nesil yetişiyor

Taha Emre Özdemir Ankara

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Müslümanlar için ölümün gerçek Dost’a kavuşmak olduğunu hatırlatarak, “Kuran-ı Kerim'de son gelen Ayet-i Kerime bize ölümü anlatır. ‘Allah’a döndürüleceğiniz o günü hesaba alarak Cenab-ı Hak’kın rızasını terk edecek işleri yapmaktan korkun.” Son gelen Ayet’in bu olması esasen Müslümanlara şunu söylüyor: ‘Kur’an-ı Kerim bu ayetle mühürlendi. Hayatınızın önüne bu Ayet’i koyun.’ Efendimiz (SAV) böyle yaşadı. Peygamber Efendimiz (SAV) bir defasında Ashabı’na dönerek şöyle buyurdu: ‘Bütün dünya lezzetlerini unutturan ölümü çokça anın.’ “ ifadelerini kullandı.

‘Ecdadımız Osmanlı ölümü hayatın merkezine koydu’

“Kişi ölümü düşündüğü zaman ölüm onu Allah’a isyandan alıkoyacaktır.” diyen Dr. Şenocak, şunları söyledi:

“Hayatın merkezine ölümü koymak ve ahiret siteleri inşa etmek gerekir. Osmanlı Devleti öyle yapmıştı. Camilerin avlularına mezarlıklar yaptılar. Öğlen vakti ezan okunuyor, Allah-u Ekber sesi yükseliyor. Ezan bize Allah-u Teala’nın azametini anlatıyor. ‘Sakın ha! Yanlış iş yaparak harama bulaşma. O ezanın sahibi sana bunun hesabını soracak.’ diyor. Ezan sesi seni yerinden kaldırıyor. Camiye gidiyorsun. Avlunun sağında solunda mezarlıkları görüyorsun. O mezarları görerek içeri girdiğinizde dünyadan kopuyorsunuz.

Namaz insanın Mirac’ıdır. Dünyadan semaya yükseliş anlamına gelir. Üstad Necip Fazıl’ın ifadesi ile ‘Namazla başımızı yere koyup ruhumuzla semaya yükseliyoruz.’ Namaz boyunca ayetler okuduk. Okuduğumuz ayetleri secdeyle mühürledik. İşte o ayetleri hayatımıza tatbik etmek için camiden ayrılıyoruz. Dışarıya çıkınca da sağlı sollu mezarları görüyoruz. O mezardakileri, ‘Ey Mü’minler. Kavm-i Allah’ın selamı üzerinize olsun. Müslüman kavmin diyarı size selam olsun. İnşallah biz de size yakında ulaşacağız.’ diyerek selamlıyoruz. Sonra da dışarı çıkarak kaldığımız yerden hayatımıza devam ediyoruz. Oturduğumuz zaman penceremizden o camiyi görüyoruz. Belki yanlış bir şeyler yapmak üzereyiz. Belediyede memursunuz ve iş görmek için para dolu bir zarf almışsınız ama az önce camiye giderek mezarlığı gördünüz. Ölümü andınız. Oradaki ölülerin önüne de öyle zarflar geldi. Belki o zarflardan para kazananlar, ev yapanlar oldu ama kazandıkları herşey ölünce dünyada kaldı. Şimdi yerin altında haramların hesabını veriyorlar. O aleme bir bakış insanı çok yanlıştan uzaklaştırıyor. Veya bir arkadaşı vardı ve genç yaşta vefat etmişti. Camiden çıkarken o arkadaşının mezarını gördü. Dışarı çıktığında uygunsuz halde dolaşan bir kadın gözüne ilişti. Nefsi tam oraya kayıyor ki mezarı gördü. Kendi arkadaşlarının, en yakınlarının öldüğünü hatırladı. O an da ölümü düşünerek tefekkür etmek insanı o günahtan çekip alıyor.”

‘Mezarlığa gitmeye korkan bir nesil yetişiyor’

“Ecdadımız, Efendimiz (SAV)’ın Sünnet’inin bir gereği olarak mezarlıkları hayatın içine koydu. Köylerde mezarlıkları eve en yakın olan yerlere koydular ki kapıdan çıktıkları an da ölümü hatırlasınlar. Fakat günümüzde insanlar mezarlıkları en uzaklara koyuyorlar. Hatta mezarlıklara gitmeye korkar hale gelen bir nesil yetişiyor. Bir insan eğer en sevdikleri mezarlıkta olursa mezarlığa gitmekten korkar mı? Ya da mezarlık bizi en sevgiliye götürecek, Allah-u Teala’ya ulaşmamıza vesile olacaksa o zaman Müslüman ölümden korkmaz.En sevdiklerimiz hep ahirete göçtüler. Peygamber Efendimiz (SAV) de orada. Sahabeler orada. İmam-ı Azamlar, İmam-ı Rabbaniler hep oraya gittiler. Sultan Fatihler, Yavuzlar, Abdulhamidler de oradalar. O halde biz de oraya gideceğiz. Buradan baktığımız zaman ölüm bize Mevlana’nın dediği gibi ‘Şeb-i Aruz olarak gelir.’ Müslüman ölümü düğün gecesi gibi görür. Çünkü ölüm bizi Allah-u Teala’ya ulaştıracak. İmam-ı Rabbani, ‘Ölüm dostu dosta taşıyan bir köprüdür.’ buyuruyor. Yani ölüm Allah’a dost bir Müslümanı ezeli dosta götürecektir.

Abbasi Halifesi Harun-u Reşid bir gün çok mağrur, gurura mağlup olmuş. Onun zamanında yaşayan bir Allah dostu Behlul-i Dana Hazretleri vardı. O zatı çağırarak dedi ki ‘Ben bu halden kurtulmak istiyorum. Muhteşem bir ordum var. Çok güçlüyüm. Bu durum bana gurur ve kibir veriyor. Ne yapmalıyım?’ Behlul-i Dana Hazretleri de ona şöyle cevap veriyor: ‘Sarayın penceresinden senden önce yaşayan hükümdarların önce saraylarına sonra da mezarlarına bak. Hayat dediğin işte bu kadar. Bu pencereden baktığında senden önce yaşamış muhteşem ordulara, saraylara sahip hükümdarların kabirlerini de görüyorsun. Yerin altında, 2 metrekarelik bir yerdeler.’ "

‘Müslüman için ölüm gerçek dosta kavuşmaktır’

“Hadiseyi şöyle de düşünebiliriz. Bir adam, kirada virane bir evde yaşıyor. Dişini tırnağına takarak kazanıyor. Bir yere uzun zaman para ödeyerek bir ev alıyor. Ev bittiği zaman ne olur? Sevinçle oraya gider. Çünkü yıllarca o ev için yatırım yapmış ve hayaline kavuşmuş. Veya tam tersini düşünelim. Bir adam yıllarca kirada oturuyor. Kazandığı paradan tasarruf etmiyor. Bulduğu parayı harcayarak israf ediyor. Bir evi mülkiyetine geçirmek için para biriktirmiyor. Vakti geldi ve kontratı bitti. Ev sahibi onu çıkartacağı zaman parası pulu olmayan adam ne hale düşer? Nereye gideceğinin kaygısını yaşar. Hazırlığı yok. Parası yok. Dünya da işte tam böyle. Burası ahiretin tarlası. Müslümanlar burada gayret göstererek çalışacaklar. Secdeleri, Rükuları, sadakaları, namazları ve oruçlarıyla gerekli yatırımı yapacaklar. Böyle bir adama ölüm geldiği zaman korkar mı* Efendimiz (SAV)’a ölüm geldiği zaman Hatice annemiz ‘Cenab-ı Hak şifa ihsan eylesin.’ diye dua ediyordu. Allah Resulü, ‘Yok Aişe . Ben artık en yüce Dost’u istiyorum.’ dedi. Resulallah (SAV) dünyadan böyle ayrıldı. Bilal-i Habeşi Hazretleri’nin son anlarında etrafında eşi, çocukları ağlıyorlardı. Bilal-i Habeşi Hazretleri de ‘Bu ne büyük sevinç bu ne büyük mutluluktur. Ruhumu teslim edeceğim ve dostlarıma kavuşacağım.’ diyor. Azrail Aleyhisselam gelip ruhu bedenden ayırmak istediği zaman Müslüman sevinçle gider. Tıpkı alın teriyle ev inşa eden adam gibi...

Üstadın dediği gibi, ‘Ölüm güzel şey. Budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü Peygamber.’ Müslümanlar şimdi Alem-i İslam’da çok ağlıyorlar. Tecavüzlere, işkencelere, cinayetlere maruz kalıyorlar. Bu kapılarda ağlayanlar İnşallah ölüm kapısında gülecekler.”