Şenocak Hoca, Hz. Meryem'e iftira atan Kısa için çağrıda bulundu: Kur'an'a sahip çıkalım'
Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde görevli Cihad Kısa'nın Hz. Meryem'e yönelik ahlaksız iftirasına sessiz kalanlara seslenerek, tepki gösterme çağrısında bulundu.
Yeniakit.com.tr
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde görevli Cihad Kısa'nın Hz. Meryem'e yönelik ahlaksız iftirasına tepki gösteren Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, kamuoyunun sessiz kalmasını eleştirdi.
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit bacısına küfretmesine yönelik tepkileri hatırlatan Dr. Şenocak, "İlahiyatta bir hoca Hz Meryem’e sövüyor. Bir politikacının şehit yakınına küfretmesini günlerce lanetleyen medya, yetkililer ve İslam'ı neşre memur olanlar susuyor." dedi.
'Kur'an'a şimdi de sahip çık'
İhsan Şenocak, şöyle devam etti:
"Ey Milletim! Kur’ana hakaret eden Mustafa Öztürk sen tepki gösterince istifa etmişti. Kur’an’a şimdi de sahip çık!"