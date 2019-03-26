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Şenlikoğlu: “Şehidimiz üzerinden siyaset yapılıyor”

Cumhur İttifakı Giresun Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu, sosyal medyada ve bazı basın-yayın organlarında şehitlerin siyasetin malzemesi yapıldığını ve şahsının da bu şekilde yıpratılmak istediğini ileri sürdü.

26 Mart 2019 Salı 15:43
Şenlikoğlu: “Şehidimiz üzerinden siyaset yapılıyor”

Cumhur İttifakı Giresun Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu, sosyal medyada ve bazı basın-yayın organlarında şehitlerin siyasetin malzemesi yapıldığını ve şahsının da bu şekilde yıpratılmak istediğini ileri sürdü.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhur İttifakı Giresun Belediye Başkan Adayı Şenlikoğlu “Şehitlik kavramı, bu zamana kadar bizim için ne siyasetin bir malzemesi olmuştur ne de şehitlik kavramı üzerinden oy devşirmek gibi çirkin bir davranışı asla düşünmedik. Çünkü şehitlik bizim için her şeyden önce bir inançtır, şereftir, onurdur ve gururdur. Ancak bu duygulara haiz olmayanlar, şehitlik makamının ulviyetinden uzak olanlar ve hatta yaptıkları gayri ahlakı davranışlarla ona saygı dahi göstermeyen aciz kişilerin, gündemde kalabilmek adına, şehidimizi ve şehitlerimizi siyasetin malzemesi yapmak onun üzerinden hem şahsımı yıpratmak hem de kendilerine oy devşirmek adına büyük bir gayretin içine girdiklerini görüyorum. Şehitlik makamına ve onun ulvi anlamına olan bilinç ve saygıma, gerek yaşam tarzımızın gerekse duruşumuz ve bakış açımızın nasıl olduğuna dair herhangi bir şüphesi olduğunu asla düşünmüyorum bile. Hiçkimse bizim vatan sevgimizi, şehitliğe olan inancımızı, bu ve buna benzer art niyetli ve yalan-yanlış algı oyunları üzerinden sorgulamaya kalkışmasın. Sosyal medyada şahsımla ilgili gayri ahlaki paylaşımda bulunan kişiler, halkımıza karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen, ancak secim sathına girdiğimiz şu günlerde secimi kaybetme endişesi içerisine girmiş, şehit resimleri üzerinden rant elde etmek ve oy kazanmak isteyen zavallı kişilerdir. Bir yandan terör örgütü temsilcisi bir parti ile yan yana olup, diğer yandan şehidimizin resmini belediye binasının önüne uzun süreli asılı tutup halkımızın duygularını kullanarak, hayatın akışını engelleme çabası, tam da terör örgütünün amacına hizmet etmektir. Ayrıca bu memleketin 30 bini aşkın şehidinden başka, ’çocuklarımız ölmesin, analar ağlamasın evlatlarımızın bir damla dahi burnu kanamasın’ diyerek, terörle her türlü mücadeleyi veren ve bu süreçte devletimizin ve milletimizin bekası için bizlere destek veren Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte oluşturduğumuz Cumhur ittifakının Belediye Başkan Adayı olarak, sözüm ona şehitlerimizin savunuculuğunu yaptığını düşünen zihniyetin, HDP ile kol kola secime girip ittifak yapmış olması da çok manidar olsa gerek” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 15:43
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