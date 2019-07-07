Şenlik alanını hortum vurdu: Yaralılar var! Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Gümüşkavak Mahallesi'nde düzenlenen Kızılova Yayla Şenliği'nde çıkan hortum sonucu 6 kişi yaralandı. Şenliğe katkılan vatandaşlar olayın şokunu üzerlerinden atamazken, yıkılan çadırlar ekipler tarafından kaldırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Gümüşkavak Mahallesi'nde bu yıl 5.'si düzenlenen Kızılova Yayla Şenliği'nde çıkan hortumda 6 kişi yaralandı. Vatandaşlar çadırın altında kaldı Alanya'nın kırsalında bulunan Gümüşkavak Mahallesi'nin 1660 rakımlı Kızılova Meydanı'nda düzenlenen Kızılova Yayla Şenliği sırasında hortum oluştu. Alanda kurulan bazı çadırlar yerle bir olurken, 5'i kadın 6 kişi çadırların altında kalarak yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla civardaki hastanelere götürüldü. Şenliğe katkılan vatandaşlar olayın şokunu üzerlerinden atamazken, yıkılan çadırlar ekipler tarafından kaldırıldı.

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