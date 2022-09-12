Senin sırtın yere gelmez Ahmet Hakan! Yok artık daha neler

Ahmet Hakan, aynı ismi hem övdüğü hem de sövdüğü yazılarına bir yenisini daha ekledi. Son yazısında Tarkan'ı açıkça eleştiren Hakan, bugün ise Tarkan taraftarlarından gelen eleştirilere boyun eğip "Tarkan’ın aleyhinde sayılabilecek tek bir harf bile yazmadım" dedi. Hakan, Hürriyet'te Tarkan'ı yere göğe koyamadığı yazısında şunları kaydetti:

"Tarkan’ın aleyhinde sayılabilecek tek bir harf bile yazmadım.

Sadece “Keşke politik bir figür olmaya soyunmasa” dedim olanca iyi niyetimle.

O kadar.

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Vay efendim sen misin böyle diyen.

Tarkan’ın sözde taraftarlarından işitmediğim küfür ve hakaret kalmadı.

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Tarkan’ın sözde taraftarları, son günlerde Tarkan’ı “Cumhuriyet Halk Fırkası’nın yarı resmi solisti” konumuna düşürmek istiyorlar.

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Tarkan’dan bekledikleri aşağı yukarı şöyle bir şey:

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CHP bayrağını çeksin, önlerine düşsün, AK Parti’ye ya da MHP’ye uzak yakın kim destek olmuşsa hepsini ezsin geçsin, sadece kendilerini bağrına bassın, hükümeti yıksın ve kendilerini iktidara getirsin.

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Kendileri gibi yaşamayan, kendileri gibi düşünmeyen, kendileri gibi tercihlerde bulunmayan kim varsa...

Üstlerine Tarkan’la gidiyorlar.

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“Bizim Tarkan’ımız var, onların nesi var” türü güya aşağılamalar...

“Biz” ve “onlar” ayrımına alabildiğine abanmalar...

Kalabalık konser fotoğraflarını, Tarkan sopasıyla beğenmediklerine sallamalar...

Falan.

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Peki buna mukabil Tarkan ne yapıyor?

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Tarihi İzmir Konseri’nin ardından yaptığı açıklamayı dikkatle okudum.

Vurguları aşağı yukarı şöyle şeylerdi Tarkan’ın:

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- Tek yürek olup atmak!

- Tüm farklılıklarımızla birbirimize sevgiyle, hoşgörüyle sarılmak!

- Herkese kucak açmak!

- Farklılıklarımızı renklerimiz olarak görmek!

- Görüşler, düşünceler, inanışlar ne olursa olsun birbirimize sevgiyle saygıyla yaklaşmak!

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Tarkan’ın sözde taraftarlarının...

Tarkan’dan öğrenecekleri çok şey var."