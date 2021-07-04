  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Libya'dan flaş açıklama: Boyun eğmeyiz!
2021 Ehliyet sınav sonuçları açıklandı
Giresunspor'dan Süper Lig açıklaması
Türk ülkesinde vakalar rekor seviyede!
Siyaset Senin gibi muhalefeti başka nereden bulacağız, hiç olur mu öyle şey!? Kemal Kılıçdaroğlu: Beni hapse atmak istiyorlar
Siyaset

Senin gibi muhalefeti başka nereden bulacağız, hiç olur mu öyle şey!? Kemal Kılıçdaroğlu: Beni hapse atmak istiyorlar

Girdiği her seçimi kaybeden AK Parti karşısında bir etkinliği olmayan, kendi genç kitlesi tarafından da sevilmeyen Ana Muhalefet Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin hapse atılmak istenildiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-04 10:34:00 - 2021-07-04 10:37:54
Senin gibi muhalefeti başka nereden bulacağız, hiç olur mu öyle şey!? Kemal Kılıçdaroğlu: Beni hapse atmak istiyorlar

CHP’nin başına gelmiş en başarısız liderlerden biri olup, muhalefet etmeyi bile beceremeyen Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'ye gönderilen fezlekesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Hapse atmak istiyorlar beni, bilmenizi istiyorlar bunu çünkü korkmanızı istiyorlar. Sevgili gençler, bir taneniz bile bu tehditler nedeniyle 'artık bu ülkede yaşanmaz' derse varsa bir hakkım helal etmem bilesiniz." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, video mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili halkım, dostlarım, yol arkadaşlarım ve sevgili gençler. Hakkımda düzenledikleri fezlekeyi TBMM'ye hafta içinde gönderdiler. Hapse atmak istiyorlar beni, bilmenizi istiyorlar bunu çünkü korkmanızı istiyorlar. Sakın ha korkmayın gençler, sakın ümidinizi kaybetmeyin, daha güzel Türkiye'ye çok çok yakınsınız, bunu bilin.

"Hakkımı helal etmem bilesiniz"

Sevgili gençler, bir taneniz bile bu tehditler nedeniyle artık 'bu ülkede yaşanmaz derse' varsa bir hakkım helal etmem bilesiniz. Bakın gençler, önüme mermi attırdılar, bu ülkede yaşanmaz demedim. Şehit cenazesinde öldürmek istediler beni, demedim ben bu lafı. Bulunduğum evi ateşe verin diye bağırıyordu iktidarın provokatörleri, ben o lafı içimden dahi geçirmedim. Bulunduğum konvoya silahlı saldırı yapıldı, her türlü iftirayı, her türlü algıyı, pisliği son 10 senede yaptılar, bana ve aileme tüm bunları yaşattılar, bir kere bile demedim. Bu ülkede yaşanır, bu ülkede çok güzel yaşanacak gençler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay