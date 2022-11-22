Senin ağzın neler söylüyor Hamsik!

Trabzonspor'un maestrosu Hamsik, fazla zamanının kalmadığını belirterek kulüp kariyerini Napoli'de büyük bir partiyle sonlandırmak istediğini ifade etti.

Slovakya’da en çok Milli formayı giyen (136) ve en çok gol atan (26) oyuncu olarak tarihe geçen Marek Hamsik, önceki gün Şili maçıyla jübilesini yaptı. Oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamayan 35 yaşındaki yıldız, karşılaşmanın ardından duygularını anlattı.

Trabzonspor’un maestrosu, “Antrenörlerin, oyuncuların ve taraftarların beni onurlandırmak için yaptıkları her şeye minnettarım. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Son anlarda değişiklik tabelasında 17 numarayı görünce; 15 yıllık Milli Takım kariyerim film şeridi gibi gözümün önündeydi. Her şeyden zevk aldım ve hep böyle bir veda hayal ettim. Yaşlanana kadar hatırlayacağım bir rüya gerçek oldu. Çocuklarım da Napoli’nin ardından babalarının Slovakya için neler ifade ettiğini gördüler. Bundan dolayı çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ediyorum ve inanılmaz gururluyum” ifadelerini kullandı.

Geleceğiyle ilgili de konuşan Hamsik, “Kulüp kariyerimle ilgili henüz karar vermedim ama fazla zamanımın kalmadığı gerçek. Neler olacağını göreceğiz. Kapıyı kapatmıyorum. Açıkçası Napoli’de büyük bir partiyle futbola veda etmeyi çok isterim. Sonrasında Milli Takım’da çalışacak mıyım, bilmiyorum. Bu fikre açığım. Tüm hayatını futbola adamış biri olarak, bu oyunun parçası olmaya devam edeceğim” dedi.

Ülkesinde 8 kez yılın futbolcusu ödülünü alan Hamsik, jübile maçında 90 dakika sahada kaldı. 0-0 biten Şili mücadelesinin ardından Slovak medyası, 35 yaşındaki yıldıza övgüler yağdırdı. Hamsik için “Pasları dağıttı, doğru anda topu tuttu, harika bir denge ve deneyim yaydı. Slokvakya’nın pas oyunundaki eksikliğini tamamen kapattı” denildi. Hamsik’in vedasının erken olduğu belirtilirken, başarılı futbolcu bununla ilgili sorulara “Milli Takım'a daha fazlasını sunabileceğimi biliyorum. Karar, performans açısından daha fazlasını kaldıramayacağım için verilmedi. Sadece böyle hissettiğim içindi” cevabını verdi.

Mukavelesi sezon sonu bitecek

Geçtiğimiz sezonun başında Trabzonspor’a transfer olan Hamsik, ilk lig şampiyonluğunu Bordo-Mavili takımda yaşadı. 35 yaşındaki yıldız toplam 48 maça çıkarken, 4 gol atıp 3 asist yaptı. Yıldız orta saha oyuncusunun mukavelesi sezon sonunda bitiyor.