Senin ağzın ne söylüyor böyle Canan Kaftancıoğlu! Bu nasıl bir saçmalıktır Allah aşkına

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, CHP çevrelerinde "İstanbul Komiseri" olarak anılan Canan Kaftancıoğlu'nun "06.04.2023 (bugün) saat 05.00 sularında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik düzenlendiği düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşmiştir" şeklindeki açıklamasını eleştirdi.

Bir saldırının ya "düzenleneceğini" ya da "düzenlenmeyeceğini" belirten Altınok, "Partide hiçbir resmi görevi olmadığı halde İstanbul'da, Genel Merkez'de ve 7'li Masa'da forsu, olası cumhurbaşkanı yardımcılarından bile fazla olan Kaftancıoğlu bakalım aradıkları 'mağduriyet hikâyesini' seçimlerden önce bulacak mı?" diye sordu.

Altınok, şunları kaydetti:

" "Kurşunların hedefi bu kez CHP!"

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Dün Ekremciymiş, Kemalciymiş, Meralciymiş, Mansurcuymuş fraksiyon farklılıklarını bir kenara koyan yandaş medyanın tümü, derin CHP çevrelerinde "İstanbul Komiseri" olarak anılan Canan Kaftancıoğlu'nun aşağıdaki açıklamasını bu şekilde görmüştü.

"06.04.2023 (bugün) saat 05.00 sularında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik düzenlendiği düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşmiştir!"

Ne var ki hiçbiri Kaftancıoğlu'nun "düzenlendiği düşünülen" ifadesinin üzerinde durmamıştı.

Oysa bir saldırı ya "düzenlenirdi" ya da "düzenlenmezdi" değil mi?

Üstelik Kaftancıoğlu, açıklamasının devamında silahlı saldırı iddiasının kendi kanaati olduğunu şu sözlerle itiraf da ediyordu:

"(Görgü tanıklarının) ifadelerine göre olayda 6-7 el ateş edilmiştir. İlk belirlemelere göre İl Başkanlığımıza isabet eden mermi bulunamamış, olay mahallinde boş kovanlar bulunmuştur."

Acaba mevzu neydi?

Gerçi haklısınız, Canan Hanım'ın bugünlerde hisleri çok kuvvetli.

Öyle ki, muhalefet medyasının "son dakika" haberinde atıfta bulunduğu İyi Parti'ye kurşun değmesi hadisesinde de adeta hissetmiş gibi ilk o olay yerindeydi... Olay yeri inceleme ekipleri ne zaman intikal ettiler bilmiyorum... Ama İstanbul Komiseri, bir inşaat bekçisinin serseri kurşununa elindekileri de ekleyip TBMM kürsüsünden hepimizi "mermi manyağı" yapan 90'ların İçişleri Bakanı Akşener'den önce vaziyet almıştı bile.

Yakalanan zanlı "Ailem, çevrem İyi Partili, niye böyle bir şey yapayım? Hırsızlara sıktım, hayatım kaydı, çiçek alıp binayı ziyaret etmek istiyorum" dese de Kaftancıoğlu yaşananın İyi Parti binasına yönelik açık bir suikast girişimi olduğundan şüphe duymuyordu.

Partide hiçbir resmi görevi olmadığı halde İstanbul'da, Genel Merkez'de ve 7'li Masa'da forsu, olası cumhurbaşkanı yardımcılarından bile fazla olan Kaftancıoğlu bakalım aradıkları "mağduriyet hikâyesini" seçimlerden önce bulacak mı?

Ama benden söylemesi Canan Hanım... CHP'li seçmen bile bunun bir oyalamaca olduğunun farkında. Tutmaz. Eğer "Derdimiz sandık değil sonrası" diyorsanız da bu senaryoyu NETFLIX'e mini dizi olarak önerebilirsiniz.

Zira seçim sonrası muhalefetin hezimetinde sorumlu olanların hikâyeleri, hezeyanları ilgi konusu olacak."