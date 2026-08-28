Ünlü şarkıcı Atiye’den gönülleri ısıtan değişim! Arapça öğrendi, Kur’an-ı Kerim okumaya başladı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ünlü şarkıcı Atiye’den takdir toplayacak açıklamalar geldi. Çocuklarını sosyal medyanın olumsuz etkilerinden uzak ve aile değerlerine bağlı yetiştirmeye özen gösterdiğini anlatan Atiye, kızıyla birlikte Kur’an kursuna gittiğini açıkladı. Arapçasını ilerleten ünlü sanatçı, artık Kur’an-ı Kerim okuyabildiğini belirterek yaşadığı mutluluğu paylaştı.
Geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Atiye, bu kez müzik kariyeriyle değil, annelik hayatında benimsediği yaklaşım ve Kur’an-ı Kerim'e yönelik ilgisiyle gündeme geldi.
Dördüncü bebeğini dünyaya getirmeye hazırlanan sanatçı, anne olduktan sonra hayatındaki önceliklerin değiştiğini anlattı.
Çocuklarının geleneklerine ve aile değerlerine bağlı yetişmesine önem verdiğini belirten Atiye, özellikle sosyal medya ve teknolojinin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine karşı dikkatli davrandığını söyledi.
KIZIYLA BİRLİKTE KUR’AN KURSUNA GİDİYOR
Ünlü sanatçının açıklamalarında en dikkat çekici bölüm ise kızıyla birlikte Kur’an kursuna gitmesi oldu.
Bu süreçte Arapça bilgisini de geliştiren Atiye, artık Kur’an-ı Kerim okuyabildiğini açıkladı.
Yaşadığı mutluluğu dile getiren Atiye, şu ifadeleri kullandı:
“Arapçayı epey ilerlettim. Artık Kur’an-ı Kerim okuyabiliyorum. Bu beni çok mutlu ediyor.”
HEM KENDİ ÖĞRENİYOR HEM KIZINA EŞLİK EDİYOR
Atiye'nin yoğun sanat hayatının yanında kızıyla birlikte Kur’an kursuna gitmesi ve Arapça öğrenmeye zaman ayırması dikkat çekti.
Çocuklarını dijital dünyanın olumsuz etkilerinden mümkün olduğunca korumaya çalışan sanatçının, aile değerlerini önceleyen bir eğitim anlayışı benimsemesi de açıklamalarının öne çıkan başlıklarından biri oldu.
Atiye'nin Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenmesinden duyduğu mutluluğu açıkça paylaşması ise sanatçının hayatındaki değişimi gözler önüne serdi.
DÖRDÜNCÜ KEZ ANNE OLMAYA HAZIRLANIYOR
Atiye bir yandan da dördüncü bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.
Annelikle birlikte önceliklerinin değiştiğini anlatan ünlü şarkıcı, çocuklarının gelişiminde aile bağlarını ve kendi değerlerini korumaya önem verdiğini ifade etti.
Sanat dünyasının yoğun temposunun içerisinde çocuklarına daha sakin ve değerlerini koruyabilecekleri bir ortam sunmaya çalışan Atiye'nin “Artık Kur’an-ı Kerim okuyabiliyorum” sözleri ise açıklamalarının en dikkat çeken mesajı oldu.