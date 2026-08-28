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Aktüel Belediye jet hızıyla soruşturma başlattı! Zihinsel engelliyi döven o zabıta açığa alındı
Aktüel

Belediye jet hızıyla soruşturma başlattı! Zihinsel engelliyi döven o zabıta açığa alındı

Yeniakit Publisher
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Afyonkarahisar’da pamuk şeker satan zihinsel engelli vatandaşı tekme tokat döven zabıta memuru hakkında soruşturma başlatılarak açığa alındı.

İzleyenlerin büyük tepkisini çeken görüntüler dün Bankalar Caddesi'nde meydana geldi. Pamuk şeker satan zihinsel engelli Hüseyin Saka, zabıta ekipleri tarafından uyarıldı. Satış yapmamasına yönelik uyarıya tepki gösteren Saka ile zabıta arasında arbede yaşandı. Zabıta memurlarından biri, Hüseyin Saka'ya tekme ve yumruk savurdu ardından elindeki su şişesiyle boynuna vurdu. Diğer zabıta personeli de Saka'yı kolundan tutarak caddeden uzaklaştırmaya çalıştı. Bir başka zabıta memuru da Saka'ya saldıran kişiyi uzaklaştırdı. Çevredekilerin araya girmesiyle arbede sona erdi.

BELEDİYEDEN JET KARAR

Yaşananlar cep telefonuyla kayda alınıp, görüntüler sanal medyada paylaşıldı. Tepki çeken görüntülerin ardından Afyonkarahisar Belediyesi açıklama yaptı. Açıklamada, zabıta memuru hakkında idari soruşturma başlatıldığı ve görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

 

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