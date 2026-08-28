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Mahalleli kokudan şikayet etti: Daireden 2 kamyonet çöp çıktı

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Mahalleli kokudan şikayet etti: Daireden 2 kamyonet çöp çıktı

İzmir’in Bornova ilçesinde kötü koku ihbarı üzerine girilen apartman dairesinden, halk sağlığını tehdit eden atıklarla birlikte 2 kamyonet çöp çıkarıldı.

#1
Foto - Mahalleli kokudan şikayet etti: Daireden 2 kamyonet çöp çıktı

Bornova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erzene Mahallesi'ndeki apartman dairesinden yayılan kötü kokudan rahatsız olan mahalle sakinleri, durumu belediyeye bildirdi.

#2
Foto - Mahalleli kokudan şikayet etti: Daireden 2 kamyonet çöp çıktı

İhbar üzerine adrese giden Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, toplum sağlığı açısından risk oluşturan dairede temizlik çalışması gerçekleştirdi.

#3
Foto - Mahalleli kokudan şikayet etti: Daireden 2 kamyonet çöp çıktı

Çeşitli duvar süsleri, oyuncaklar ve saatlerin yanı sıra uzun süredir biriktirilen ve kötü kokuya neden olan atıklar, ekipler tarafından tahliye edilirken, evden toplam 2 kamyonet çöp çıkarıldı.

#4
Foto - Mahalleli kokudan şikayet etti: Daireden 2 kamyonet çöp çıktı

Temizlik çalışmasının ardından evde dezenfeksiyon ve ilaçlama yapıldı.

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