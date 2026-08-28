Mahalleli kokudan şikayet etti: Daireden 2 kamyonet çöp çıktı
İzmir’in Bornova ilçesinde kötü koku ihbarı üzerine girilen apartman dairesinden, halk sağlığını tehdit eden atıklarla birlikte 2 kamyonet çöp çıkarıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İzmir’in Bornova ilçesinde kötü koku ihbarı üzerine girilen apartman dairesinden, halk sağlığını tehdit eden atıklarla birlikte 2 kamyonet çöp çıkarıldı.
Bornova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erzene Mahallesi'ndeki apartman dairesinden yayılan kötü kokudan rahatsız olan mahalle sakinleri, durumu belediyeye bildirdi.
İhbar üzerine adrese giden Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, toplum sağlığı açısından risk oluşturan dairede temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Çeşitli duvar süsleri, oyuncaklar ve saatlerin yanı sıra uzun süredir biriktirilen ve kötü kokuya neden olan atıklar, ekipler tarafından tahliye edilirken, evden toplam 2 kamyonet çöp çıkarıldı.
Temizlik çalışmasının ardından evde dezenfeksiyon ve ilaçlama yapıldı.
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