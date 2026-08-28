Ziyaretçi sayısı her yıl artıyor! Tarihi tabyada Kars'ın peynir kültürü sergileniyor

ZİYARETÇİ POTANSİYELİ HER YIL ARTIYOR Kars Peynir Müzesi Müdürü Yeşim Koç, Türkiye'nin ilk tematik peynir müzesi olan merkezin her yıl daha fazla ziyaretçiyi ağırladığını söyledi. Peynir Müzesi'nin 4 yıldır yerli ve yabancı turistleri ağırladığını ifade eden Koç, "2026 yılının 7 ayında yaklaşık 72 bin civarında ziyaretçi sayımız oldu, çok seviniyorum, çok mutlu oluyorum çünkü her geçen gün bu sayı daha da artıyor. Yıl sonuna kadar da tabii 120 binleri umarım aşacağız. Bizler, aslında ziyaretçilerimize burada sadece peynirin serüvenini anlatmıyoruz, tamamen tarihsel bir dokuya sahip müze, tabyanın içerisinde. O yüzden geçmişe de götürüyoruz. Hem tarihi hem Kars'ın kültürünü anlatıyoruz." dedi.