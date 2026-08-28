Ziyaretçi sayısı her yıl artıyor! Tarihi tabyada Kars'ın peynir kültürü sergileniyor
Kars'taki tarihi Süvari Tabyası'nda 2022 yılında kurulan Türkiye'nin ilk tematik peynir müzesinde şehrin peynir kültürü yaşatılıyor. Dünyanın 18'inci peynir rotası olarak belirlenen Kars'ta üretim sürecinin anlatıldığı peynir müzesi, tarihi tabyada açıldığı tarihten bu yana ilgi görüyor. Kars Peynir Müzesi Müdürü Yeşim Koç, "2026 yılının 7 ayında yaklaşık 72 bin civarında ziyaretçi sayımız oldu, çok seviniyorum, çok mutlu oluyorum çünkü her geçen gün bu sayı daha da artıyor"