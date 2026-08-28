Otel odalarındaki gizli görüşmenin arka planı! Ali Karahasanoğlu'ndan İmamoğlu-Çebi diyaloğuna sert tepki

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın duruşmasında Makyol patronu Adnan Çebi ile yaşanan diyaloğu gündeme taşıdı.

İmamoğlu ve ailesinin İstanbul'da çok sayıda gayrimenkulünün bulunduğunu, İBB'nin de kent genelinde birçok hizmet binasına sahip olduğunu hatırlatan Karahasanoğlu, buna rağmen bazı görüşmeler için Le Meridien Oteli'nin tercih edilmesine dikkat çekti.

Karahasanoğlu, “Savcılık ve emniyet, bugün dahi, bu otelin niçin tercih edildiğini tespit etmiş değil” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU SORDU, ÇEBİ CEVAPLADI

Duruşmada İmamoğlu'nun Adnan Çebi'ye,

“Le Meridien veya başka bir kamusal olmayan alanda buluşmamız, bir toplantımız oldu mu sizinle?”

diye sorduğunu aktaran Karahasanoğlu, Çebi'nin buna “Hayır, olmamıştır” cevabını verdiğini yazdı.

İmamoğlu'nun ardından “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın otelinize gelmesinde bir mahsur var mı?” sorusunu yönelttiğini belirten Karahasanoğlu, tam da bu noktaya dikkat çekti.

“İŞİMİ GÖRDÜM VE ÇIKTIM”

Karahasanoğlu, İmamoğlu'nun otelde oda kullanmasına ilişkin sözlerini de köşesine taşıdı.

İmamoğlu'nun,

“Ben bir müşteri gibi geldim, işimi gördüm ve çıktım.”

sözlerini hatırlatan Karahasanoğlu, İBB'nin kullanımındaki çok sayıda mekan bulunurken otelde gerçekleştirilen görüşmelerin içeriğinin açıklanması gerektiğini yazdı.

Karahasanoğlu, İmamoğlu'na “Gördüğün iş nedir?” diye seslenerek, otelde kimlerle ve hangi konuların görüşüldüğünün kamuoyuna açıklanmasına dikkat çekti.

KARAHASANOĞLU'NDAN MAKYOL PATRONUNA “HODRİ MEYDAN”

Adnan Çebi'nin Le Meridien'i yılda yaklaşık 25-30 bin kişinin ziyaret ettiğini söylemesine de değinen Karahasanoğlu, geçmiş dönem İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlarını hatırlatarak Çebi'ye dikkat çeken bir soru yöneltti.

Karahasanoğlu, merhum Kadir Topbaş ve Mevlüt Uysal'ın yanı sıra AK Partili belediye başkanlarının İmamoğlu'nunkine benzer toplantılar için aynı oteli kullanıp kullanmadığının açıklanmasını istedi.

“Adnan Çebi çıksın, dürüst şekilde cevaplasın” diyen Karahasanoğlu, bu soruya “hodri meydan” ifadeleriyle cevap istedi.

“OTEL ODALARINDAKİ GİZLİ GÖRÜŞMELERİN ARKA PLANI YAKINDA ÇIKAR”

Karahasanoğlu, yazısının sonunda Çebi'nin İmamoğlu döneminde Makyol'un yaklaşık 1,5 milyar dolar değerindeki iki işinin tasfiye edildiği ve İBB ile ciddi hukuki ihtilaflar yaşandığı yönündeki açıklamalarına da yer verdi.

Ancak Karahasanoğlu'nun asıl dikkat çektiği nokta Le Meridien'deki görüşmeler oldu.

Akit yazarı yazısını şu dikkat çekici ifadelerle tamamladı:

“O otel odalarındaki gizli görüşmelerin arka planı yakında çıkar.”

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