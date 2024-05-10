  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rusya’da petrol üretim tesisine İHA saldırısı! Hasar büyük

Ömer Bolat açıkladı! ABD ve Türkiye ticaret hedefi 100 milyar dolar!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten müjde: TCMB’nin rezervleri milyarlarca dolar artış gösterdi

Bakanlık duyurdu! Ankara Emniyeti'nde üst düzey görevden almalar

MEB'den 81 il için sürpriz karar: Okullar bir hafta erken tatil... Devam edecek mi? İlgili beklenmedik hamle

'Uygun şekilde şahin' diyen ünlü ekonomist son tahminini yaptı: Merkez Bankası'nı övdü!

Enerji devi ile imzalar atıldı! Bayraktar Türkiye'ye müjdeyi verdi: Türkiye dünyada sayılı ülkeler arasında

Bakan Polat ağzının payını verdi! Türkiye'den İsrail'in yalanlarına cevap

Istakoz yasak da Eyüpsultan’a karşı alkol serbest mi?

Adam taa nereden görüyor bizimkiler buradan görmüyor! Brezilya Devlet Başkanı Silva'dan Erdoğan'a övgü
Medya Seni kim profesör yaptı? Kağıda zam geldiyse fotokopi kağıdı bedava mı?
Medya

Seni kim profesör yaptı? Kağıda zam geldiyse fotokopi kağıdı bedava mı?

Yeniakit Publisher
2024-05-10 04:35:00 -
Seni kim profesör yaptı? Kağıda zam geldiyse fotokopi kağıdı bedava mı?

CHP'nin yarı resmi yayın organı Halk TV'de konuşan Prof. Dr. İpek Özkal Sayan, "kağıt fiyatı" üzerinden iktidarı hedef alırken kendisiyle çelişti.

Prof. Sayan, üniversitedeki öğrencilerine kağıda gelen zamdan dolayı kitabını satın almak yerine fotokopi çektirmeleri önerisinde bulunduğunu söyledi.

Fotokopi kağıdı bedava mı?

Bir yandan kağıda zam geldiğini söyleyen Prof. Sayan, diğer yandan fotokopi kağıdı bedavaymış gibi konuşarak kendisiyle çelişti.

Prof. Sayan şunları söyledi:

"Kağıda yüzde 168 zam geldi. Ben de öğrencilerime kitabımı alın diyemiyorum. Onlara diyorum ki kütüphaneden kitabı alıni aranızda fotokopi çektirin. Aslında teliften dolayı yasak ama bu şekilde söylüyorum."

Balya balya avroların B'sinden bahsedemeyen Yeniden Refahlı Halk TV'de iktidarı hedef aldı!
Balya balya avroların B'sinden bahsedemeyen Yeniden Refahlı Halk TV'de iktidarı hedef aldı!

Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Balya balya avroların B'sinden bahsedemeyen Yeniden Refahlı Halk TV'de iktidarı hedef aldı!

İsmail Saymaz ve Halk TV buradan da canlı yayın yapacak mı? Jakuzi iftirasını bırak CHP’nin Büyükçekmece sarayına bak
İsmail Saymaz ve Halk TV buradan da canlı yayın yapacak mı? Jakuzi iftirasını bırak CHP’nin Büyükçekmece sarayına bak

Gündem

İsmail Saymaz ve Halk TV buradan da canlı yayın yapacak mı? Jakuzi iftirasını bırak CHP’nin Büyükçekmece sarayına bak

Fakir edebiyatı ve Atatürk'ü kullanarak vurgun! Ece Zereycan Halk TV'deki kirli çamaşırları ortaya döktü
Fakir edebiyatı ve Atatürk'ü kullanarak vurgun! Ece Zereycan Halk TV'deki kirli çamaşırları ortaya döktü

Gündem

Fakir edebiyatı ve Atatürk'ü kullanarak vurgun! Ece Zereycan Halk TV'deki kirli çamaşırları ortaya döktü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23