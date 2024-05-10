Seni kim profesör yaptı? Kağıda zam geldiyse fotokopi kağıdı bedava mı?

Prof. Sayan, üniversitedeki öğrencilerine kağıda gelen zamdan dolayı kitabını satın almak yerine fotokopi çektirmeleri önerisinde bulunduğunu söyledi.

Fotokopi kağıdı bedava mı?

Bir yandan kağıda zam geldiğini söyleyen Prof. Sayan, diğer yandan fotokopi kağıdı bedavaymış gibi konuşarak kendisiyle çelişti.

Prof. Sayan şunları söyledi:

"Kağıda yüzde 168 zam geldi. Ben de öğrencilerime kitabımı alın diyemiyorum. Onlara diyorum ki kütüphaneden kitabı alıni aranızda fotokopi çektirin. Aslında teliften dolayı yasak ama bu şekilde söylüyorum."