"Seni iyileştireceğim" deyip hastalarına tecavüz etmiş

İtalya’da 68 yaşındaki bir jinekoloğun mide bulandıran “tedavi yöntemi” ifşa oldu… İtalya’nın güneyindeki Bari kentinde yaşayan Giovanni Miniello’nun hastalarından birinin yerel medyaya konuşmasıyla ortaya çıkan ifşa hem ülkede hem de uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Le Iene isimli TV programına çıkan bir kadın Miniello’nun kendisinde kansere sebebiyet veren insan papiloma virüsü tespit edildiğini söylediğini açıkladı. Her ne kadar test sonuçlarında bu virüs bulunmasa da doktorun ikna olmadığı ve kendisine, “Senin aşılı birisiyle cinsel ilişkiye girmen gerek. Ben aşı oldum, istersen ben sen iyileştirebilirim” dediğini söyledi. Jinekoloğun, otel odasında görüştüğü “hastası” ile görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı.

İsmini açıklamayan kadının ifşasından sonra televizyon ekibi gizli kamerayla birlikte bir kadını hasta gibi doktorun ofisine gönderdi. Gizli kamerada kadını ikna eden doktor, kadınla otelde buluşma konusunda anlaştı. Fakat doktor tam cinsel ilişkiye girecekken kamera ekibi otel odasını bastı ve doktoru ifşa etti.