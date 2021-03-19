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Gündem 'Seni cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorum' diyen vatandaşa Kılıçdaroğlu'ndan ilginç cevap
Gündem

'Seni cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorum' diyen vatandaşa Kılıçdaroğlu'ndan ilginç cevap

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un Silivri ilçesinde ziyarete gittiği evde, "Seni cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorum" diyen vatandaşa ilginç bir cevap verdi. Kılıçdaroğlu, "O ne olur bilmiyorum, orası şimdilik karanlık bir alan" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 19:49:00 -
'Seni cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorum' diyen vatandaşa Kılıçdaroğlu'ndan ilginç cevap

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Silivri'ye gitti.

Burada vatandaşların evine konuk olan Kılıçdaroğlu'na bir kadın, "Seni cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorum" dedi. Kılıçdaroğlu ise söz konusu ifadelere, "O ne olur bilmiyorum, orası şimdilik karanlık bir alan." diyerek cevap verdi.

"Aday olmayacağımı kim söyledi" demişti

Geçtiğimiz senenin aralık ayında TBMM'de gerçekleştirilen 2021 yılı bütçe görüşmelerinde Kılıçdaroğlu, kendisine gelen "Aday ol" çağrılarına, "Aday olmayacağımı kim söyledi" diyerek 2023'teki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olabileceğinin sinyalini vermişti.

AK Parti Grup Başkenvekili Bülent Turan, söz konusu açıklamalara ilişkin, "Biz Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını canı gönülden isteriz." demişti.

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