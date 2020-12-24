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Gündem Şener CHP'yi bombaladı: Bari hendek çukur olaylarında yıkılan ve yakılan Atatürk büstleri için isyan etseydiniz
Gündem

Şener CHP'yi bombaladı: Bari hendek çukur olaylarında yıkılan ve yakılan Atatürk büstleri için isyan etseydiniz

Katıldığı televizyon programında HDP'li Selahattin Demirtaş için ağlayan CHP'ye tepki gösteren gazeteci Nedim Şener, "Bari Hendek çukur olaylarında yıkılan ve yakılan Atatürk büstleri için isyan etseydiniz." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 00:22:00 -

AİHM'in 'Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın' kararı terör sevici HDP ve yandaşları tarafından olumlu karşılanırken, Türkiye'de büyük bir kesim tarafından tepki çekiyor.

Canlı yayında Nedim Şener ve Şaban Sevinç, Selahattin Demirtaş konuşulurken tartıştı.

Şener, terör örgütü PKK ve yandaşlarının yaptıkları vahşetleri belirterek Sevinç ve CHP yönetimine tepki gösterdi.

Şener'in sözleri şöyle:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Demirtaş'ın suçu neymiş bilinsin istiyorlar. Hadi ateşe atılan insanları görmediniz. Bari Hendek çukur olaylarında yıkılan Atatürk büstleri yakıldı onlar için isyan etseydiniz. Mesele şu laf cambazlığı yapmayacığız. Parti meselesi değil bu, 11 aylık bebek annesiyle birlikte havaya uçurulmuş, Yasin Börü cesedi öyle mahvedilmişki annesine göstermiyorlar bile, hiç olmazsa bir açıklama yapın PKK'yı lanetlesin HDP, en son yazdığı kitap Devran diye Bülent Arınç tavsiye etti ya, onun Seher diye bir kitabı var. Son bölümünde hendek çukur olaylarında PKK'nın Cizre sorumlusu ve kardeşi ölü ele geçiriliyor. Sonu muhteşem olacak diye bir lafı var onun kitabın sonuna bunu ekliyor. 2043'te özerk bir cizre var diyor. Biz ne konuşuyoruz insan hayatından konuşuyoruz. PKK'lının çocuğu kitaba konu oluyor. Git dağdaki evladı için ağlayan Diyarbakır annelerini, dağda tecavüze uğrayan kızların hikayelerini yazsın Demirtaş. Ama ne yapıyorsun Kızılay'da canlı bomba olan Seher isimli teröristin ismini kullanarak kitap yazıyor. Her tarafın PKK propagandası kokuyor. Biz de bu adamın suçu ne ne güzel şiir okuyor diyoruz. Gülen yüzlü katil olmuşsun ha Öcalan ha o ne fark eder.

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