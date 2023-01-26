Senegal'den tarihi çağrı: Afrika artık kendini doyurmayı öğrenmeli

Cumhurbaşkanı Sall, Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen Afrika'yı Besle Zirvesi'nin (Feed Africa Summit) açılışında konuştu.

Aynı zamanda Afrika Birliği Dönem Başkanı da olan Sall, Afrika'nın dünyada henüz dokunulmamış ekilebilir arazilerin yüzde 60'ına ev sahipliğine yaptığına dikkati çekerek, buna karşın hala temel gıda ihtiyaçlarının bir kısmını ithal ettiğini kaydetti.

Bu durumu "paradoks" olarak niteleyen Sall, Afrika'nın benzeri görülmemiş bir gıda kriziyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Sall, "Ülkelerimiz, iklim değişikliği, salgın ve Rusya-Ukrayna savaşının yükünü taşırken, gıda egemenliği, artık acil bir gereklilik haline geldi." dedi.

"Afrika artık kendini doyurmayı öğrenmeli ve dünyayı doyurmaya da katkı sunmalı, zira bu potansiyele sahip." ifadesini kullanan Sall, bu konuda mücadele edeceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Sall, Afrika ülkelerini, bütçelerinin yüzde 10'unu tarımsal kalkınmaya ayırmasını öngören 2003 Maputo Deklarasyonu'na uymaya davet etti.

Senegal'in bütçesinin yüzde 12'sini tarımsal kalkınmaya ayırdığına dikkati çeken Sall, bazı ülkelerin ise henüz yüzde 10 hedefini tutturamadığını kaydetti.

Sall, zirvenin, tarım üretimi ve gıda egemenliği konusunda "gerçek bir eylem zirvesi" haline gelmesi temennisinde bulundu.

"Afrika'nın Afrika'yı besleme zamanı geldi"

Zirvenin organizatörü Afrika Kalkınma Bankası Başkanı Akinwumi Adesina da Afrika ülkelerinin yıllık 70 milyar dolarlık gıda ithalatı yaptığının altını çizerek, "Afrika'nın Afrika'yı besleme zamanı geldi." dedi.

Adesina, Afrika Kalkınma Bankasının kıtada gıda ve tarım üretimini desteklemek için gelecek 5 yıl için 10 milyar dolar finansman sağlayacağını söyledi.

"Dakar 2" ismi de verilen zirve, Afrikalı 20 liderin yanı sıra özel sektörden 1500'den fazla temsilciyi bir araya getiriyor.

"Afrika'yı Beslemek: Gıda Güvenliği ve Dayanıklılık" temasıyla düzenlenen zirve 27 Ocak'ta sona erecek.

Zirve kapsamında Afrikalı liderler, özel sektör yatırımcıları ve kalkınma ortakları, kıtanın gıda değer zincirindeki finansman ihtiyacını gidermek amacıyla görüşmelerde bulunacak.

Afrika'yı Besle Zirvesi'nin ilki 2015'te Dakar'da düzenlenmişti.

Afrika 9 milyar insanı doyurabilir

Afrika Kalkınma Bankası verilerine göre, dünyada açlık çeken 828 milyon kişinin 249 milyonu Afrika'da yaşıyor. Bu da Afrika'da her 5 kişiden 1'inin açlıkla karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor.

Dünyadaki ekilebilir arazilerin yüzde 60'ına sahip olması dolayısıyla 2050'ye kadar 9 milyar insanı besleme potansiyeline sahip olan Afrika'nın, tarımsal kalkınma alanında yeni yatırımlar alması halinde halihazırda yıllık 280 milyar dolar olan tarım üretimini 2030'a kadar 1 trilyon dolara çıkarabileceği tahmin ediliyor.