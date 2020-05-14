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Aktüel

Senegal'den Air France'a Paris-Dakar uçuşlarını habersiz açma tepkisi

Yeniakit Publisher
2020-05-14 21:06:15 -
Senegal'den Air France'a Paris-Dakar uçuşlarını habersiz açma tepkisi

DAKAR (AA) - Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Fransa'ya ait havayolu şirketi Air France'ın Paris-Dakar uçuşlarını 16 Haziran'dan itibaren başlatacağını açıklamasına sert tepki gösterdi.

Ulusal basındaki haberlere göre Sall, düzenlediği bakanlar kurulunda, Air France'ın Paris-Dakar uçuşlarının 16 Haziran'dan itibaren başlayacağı şeklindeki duyurusunu kınadı.

Air France'ın kendilerine danışmadan böyle bir duyuru yaptığını kaydeden Sall, bu "emrivaki" şeklindeki kararın Fransa'nın Afrika ülkelerini halen sömürge gibi gören küçümseyici tavrının bir yansıması olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Sall, konuyla ilgili henüz hiçbir karar verilmediğini, uluslararası uçuşlarla ilgili kararları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyrine göre alacaklarını kaydetti.

Senegal hükümeti, salgın nedeniyle 31 Mayıs'a kadar uluslararası uçuşlara izin verilmeyeceğini duyurmuştu.


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