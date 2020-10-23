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Aktüel Senegal'deki Gineliler, ülkelerindeki cumhurbaşkanı seçimlerini protesto etti
Aktüel

Senegal'deki Gineliler, ülkelerindeki cumhurbaşkanı seçimlerini protesto etti

Eylemciler, oyların çalındığını iddia etti

Yeniakit Publisher
2020-10-23 17:27:50 -
Senegal'deki Gineliler, ülkelerindeki cumhurbaşkanı seçimlerini protesto etti

DAKAR (AA) - Senegal'de yaşayan Gineliler, ülkelerinde 18 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinde oyların çalındığını iddia ederek sokaklara döküldü.

Resmi olmayan sonuçlara göre, yarışı mevcut Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin önde götürmesine tepki gösteren eylemciler, "oyların çalındığı" iddiasıyla Gine'nin Dakar Büyükelçiliği önünde toplandı. Polisin biber gazı kullanmasının ardından ara sokaklara dağılan yüzlerce eylemci, polise taş ve molotofkokteyli atarak karşılık verdi. Göstericiler, Senegal'de yaşayan Ginelilerin oy verememesine de tepki gösterdi.

Öte yandan, Gine'nin Dakar Büyükelçisinin de olaylar yatışana kadar başka bir yerde tutulduğu öğrenildi.

Dakar Valiliğinden yapılan açıklamada da elçilik ve etrafındaki eylemlere katılanlar ve organizatörleri hakkında gerekenin yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, gerekmesi durumunda olaylara karışan Ginelilerin sınır dışı edilebilecekleri de kaydedildi.

Senegal'de, yaklaşık 3 milyon Gineli yaşıyor.

- Conde yarışı önde götürüyor

Gine'de 18 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinde ilk geçici sonuçlara göre, 3'üncü dönemine aday olan mevcut Cumhurbaşkanı 82 yaşındaki Conde, yarışı önde götürüyor.

38 seçim bölgesinden 37'sinden gelen ilk sonuçlara göre, Conde 2,4 milyon, en yakın rakibi Cellou Dalein Diallo ise 1,2 milyon oy aldı.

Yaklaşık 5,4 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede oy sayımının gün içinde tamamlanması bekleniyor.

İlk turda 12 adayın yarıştığı seçimde, gerekmesi halinde ikinci tur, 24 Kasım'da yapılacak.

- Conde'nin tartışmalı 3'üncü dönem adaylığı

Ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yıllığına seçilerek göreve gelen Conde, 2015'te yeniden cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.

Cumhurbaşkanının en fazla 2 dönem üst üste görev yapabildiği ülkede, ikinci dönemi aralıkta sona erecek 82 yaşındaki Conde'nin üçüncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliği referandumu 22 Mart'ta yapılmıştı.

Conde'nin 3'üncü dönem adaylığı, o tarihten bu yana ülkenin en çok tartışılan gündem maddesi olmuştu.

Muhalefet, Conde'nin adaylığını yasa dışı ilan etmiş, birçok sokak gösterisi düzenlenmişti.

Muhalif hareket Anayasa'nın Korunması Ulusal Cephesi, Ekim 2019'dan bu yana Conde karşıtı gösterilerde 90 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.


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