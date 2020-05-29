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Aktüel

Senegal'de uluslararası uçuş yasağı 30 Haziran'a kadar uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-29 01:02:31 -
Senegal'de uluslararası uçuş yasağı 30 Haziran'a kadar uzatıldı

DAKAR (AA) - Batı Afrika ülkesi Senegal'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)) tedbirleri kapsamında uluslararası uçuşlara getirilen yasak 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

Hava Taşımacılığı ve Turizm Bakanı Alioune Sarr, yaptığı açıklamada, Senegal'in hava sınırlarının açılma tarihinin 31 Mayıs'tan 30 Haziran'a ertelendiğini belirtti.

Sarr, bu nedenle ülkeye, Senegal'den de dışarıya çift yönlü uçuşların belirtilen tarihe kadar askıya alındığını kaydetti.

Öte yandan, kargo seferleri ile tahliye ve tıbbi gerekliliği bulunan uçuşlar, alınan tedbirler kapsamına dahil edilmedi.

Ülkede, marttan bu yana tatile giren okullarda salgın önlemlerinin bazılarının hafifletilmesiyle, sınav sınıfları 2 Haziran'dan itibaren eğitime başlıyor.

Bu arada, Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede vaka sayısı 24 saatte 95 artarak bin 620'ye yükseldi. Senegal'de şimdiye kadar virüs bulaşan bin 686 kişi iyileşirken, 41 kişi yaşamını yitirdi.


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