Senegal'de seller 6 can aldı

DAKAR (AA) - Senegal'de hafta sonu etkili olan aşırı yağışların neden olduğu sellerde 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, 5-6 Eylül'de başta başkent Dakar ile Rufisque, Kaolack, Diourbel, Thies, Saint-Louis ve Louga kentleri olmak üzere, birçok bölgede etkili olan yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında 6 kişi hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Macky Sall de sellerin oluşturduğu hasarı gidermek için 18 milyon dolarlık ek bütçe ayrıldığını duyurdu.

Bu miktarın, bölge halkının zararını karşılamak ve sellerle mücadelede yeni ekipman alımı için kullanılacağı belirtildi.

Dakar etrafındaki bazı banliyölerde hala suların çekilmediği ve ulaşımın aksadığı kaydedildi.

Batı Afrika'da haziran itibarıyla başlayan yağış mevsimi eylüle kadar devam ediyor.



Bu yıl Nijer ve Burkina Faso'da da aşırı yağışlar, sel ve su baskınlarına neden olmuştu.



Nijer'de haziran başından bu yana aşırı yağışların neden olduğu sellerde en az 45 kişi yaşamını yitirmişti.











