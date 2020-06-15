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Aktüel

Senegal'de mayın patlaması sonucu yaralanan 8 askerden 2'si hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-06-15 20:53:31 -
Senegal'de mayın patlaması sonucu yaralanan 8 askerden 2'si hayatını kaybetti

DAKAR (AA) - Senegal'in güneyindeki Casamance bölgesinde, askeri araçlarının mayına çarpması sonucu yaralanan 8 askerden 2'si yaşamını yitirdi.

Senegal Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (DIRPA) yapılan açıklamaya göre, cumartesi Casamance'a bağlı Sindian beldesinde askeri aracın geçişi sırasında patlayan mayın nedeniyle yaralanan 8 askerden 2'si hayatını kaybetti.

Açıklamada askerlerin silah kaçakçılığı ve çetelerle mücadele kapsamında devriye attıkları sırada araçlarının mayına çarptığı ifade edildi.

Ülkenin en fazla ilgi gören turizm bölgesi Casamance'de yoğun olmamakla birlikte ayrılıkçı militanlar 1980'li yılların başından bu yana isyan hareketini sürdürüyor.

Taraflar arasında birkaç kez yapılan ateşkes anlaşması ve barış çabaları nihai sonuca ulaşmazken Senegal yönetimi Casamance'de isyancıların geçmişe nazaran daha iyi silahlandığını belirtiyor.

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