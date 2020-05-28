Senegal'de Kovid-19 nedeniyle bu yılki basketbol ligi iptal edildi

DAKAR (AA) - Batı Afrika ülkesi Senegal'de Basketbol Federasyonu (FSB), Kovid-19 nedeniyle ligde daha önce oynanan maçların geçersiz sayıldığını bildirdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, bu yılki basketbol liginin iptal edildiği, şampiyonluk ünvanının hiçbir takıma verilmeyeceği belirtilerek, üst lige çıkma ve alt lige düşmenin de söz konusu olmayacağı aktarıldı.

Açıklamada, her takımın önceki sezondan 10 oyuncusunu tutma hakkına sahip olduğu, yeni sezonun 7 Kasım'da başlayacağı ifade edildi.

- Futbol liginde play-off kararı verilmişti

Senegal Futbol Federasyonu, mart ortasında durdurulan futbol liglerinde şampiyon ve küme düşmelerin belirlenmesi için kasımda play-off ve play-down oynanmasına karar vermişti.

Ligdeki ilk 7 takım, şampiyonluk için 6'şar play-off maçı, son 7 takım da küme düşmemek için 6'şar play-down maçı oynayacak.

- Kovid-19 vaka sayısı 3 bini geçti

Diğer yandan Sağlık Bakanlığının paylaştığı son verilere göre, ülkede şu ana kadar toplam 3 bin 253 Kovid-19 vakası görüldü.



Virüs bulaşan 39 kişi yaşamını yitirirken 1586'sı sağlığına kavuştu. Bir hasta vatandaşı olduğu ülkeye gönderilirken, 1627 aktif vakanın ise tedavisine devam ediliyor.