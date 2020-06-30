Senegal'de Kovid-19 kaynaklı acil durum ve sokağa çıkma yasağı kaldırılıyor

Senegal yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 23 Mart'ta ilan ettiği acil durum ve sokağa çıkma yasağını kaldırma kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Macky Sall, ulusa sesleniş konuşmasında, Senegal'in Kovid-19'la mücadelede başarılı olduğunu, ancak tehlikenin henüz geçmediğini belirtti.

Vakalardaki ölüm oranının Senegal'da yüzde 1,5 olduğunu hatırlatan Sall, bu oranın dünya genelinde yüzde 5,2, Afrika genelinde ise yüzde 2,5 olduğunu ifade etti.

Macky Sall, ülkedeki iyileşme oranının ise yüzde 64 civarında olduğunu, bu oranın dünya genelinde yüzde 50, Afrika genelinde yüzde 48 olduğunu kaydetti.

Kovid-19 nedeniyle ilan edilen acil durum ve sokağa çıkma yasağının 1 Temmuz Çarşamba gününden itibaren kaldırılacağını söyleyen Sall, 15 Temmuz itibarıyla tüm dünya ile hava sınırlarının açılacağı ve uluslararası uçuşların başlayacağını aktardı.

Macky Sall, kara ve deniz sınırlarının bir süre daha kapalı tutulacağını dile getirdi.

Yüksek risk taşıması nedeniyle kapalı alanlardaki etkinliklere dair yasağın bir süre daha yürürlükte olacağını belirten Sall, market ve pazarların hijyen ve temizlik için haftanın bir günü kapatılması uygulamasının da süreceğini ifade etti.

Maske takma zorunluluğunun bir süre daha devam edeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Sall, Senegal halkından hastalıktan korunmak için sosyal mesafe ve hijyen kurallarına azami derecede dikkat etmelerini istedi.

Sall, salgın döneminde Senegal ekonomisinin büyüme oranının yüzde 6,8'den 1,1'e düştüğünü, bunun etkilerini azaltmak amacıyla çok yakın zamanda Ulusal Ekonomik İyileşme Programı'nın uygulamaya konulacağını kaydetti.

Senegal'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100'ü geçti

Senegal Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, son 24 saatte yapılan 956 testten 112'si pozitif çıktı.

Ülkede şu ana kadar Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 6 bin 698'e yükseldi. Virüs bulaşan 4 bin 341 kişi iyileşirken, 108 kişi yaşamını yitirdi.

Kovid-19'a rastlanan 2248 vakanın tedavisine ise devam ediliyor.