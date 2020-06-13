  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Senegal'de halk, Fransız sömürgecilerin kalıntılarını istemiyor

Tarihçi Cheikh Diakite: - "Faidherbe Louis'in heykeli ve ismi Saint Louis kentinde durdukça Senegal için utanç kaynağı olur"

Yeniakit Publisher
2020-06-13 03:59:17 -
Senegal'de halk, Fransız sömürgecilerin kalıntılarını istemiyor

DAKAR (AA) - ABD'de polisin Afro-Amerikalı George Floyd'u öldürmesinin ardından Avrupa ve ABD'de birçok sömürgeci ismin heykelinin yıkılması, 400 yıl sömürge yönetiminde kalan Senegal'e de yansıdı.

Senegal’in kuzeyinde bulunan ve Fransız sömürge yönetiminin başkentliğini yapmış Saint Louis kenti halkı, sömürge valisi Louis Faidherbe'in şehrin merkezindeki heykelinin kaldırılmasını istiyor.

Halk ayrıca, Faidherbe Köprüsü'nün isminin değiştirilerek yerine nisan ayında vefat eden Saint Louis kökenli gazeteci ve komedyen Alioune Badara Diagne’nin adının verilmesini talep ediyor.

Ülkenin önemli tarihçilerinden Cheikh Diakite ulusal basına yaptığı açıklamada, "Faidherbe Louis'in heykeli ve ismi Saint Louis kentinde durdukça Senegal için utanç kaynağı olur." ifadesini kullandı.

Diakite, ülkenin gelecek nesillerine bırakılacak semboller ve referansların iyi seçilmiş olması gerekenler olduğunu ifade etti.

İngiltere’nin batısındaki liman kenti Bristol'da ırkçılık karşıtı göstericiler, pazar günü köle taciri Edward Colston'un (1636-1721) heykelini iple çekerek devirmiş ve denize atmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı