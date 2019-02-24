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Senegal, devlet başkanını seçmek için sandık başında

Senegal, devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turu için sandık başında.

24 Şubat 2019 Pazar 12:36
Senegal, devlet başkanını seçmek için sandık başında

Senegal, devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turu için sandık başında.


Senegal’de halk Devlet Başkanlığı seçimlerinin ilk turu için sandık başına gitti. Mevcut Devlet Başkanı Macky Sall’ın yanı sıra Idrissa Seck, Ousmane Sonko, Madicke Niang ve Issa Sall, seçimde yarışıyor.


2012 yılında devlet başkanlığı koltuğuna oturan Macky Sall, “Yükselen Senegal” altyapı projesiyle ikinci kez başkanlığa aday oldu.


Sall’in büyük iki rakibi olarak görülen eski Dakar Belediyesi Başkanı Khalifa Sall ve ülkenin eski Devlet Başkanın oğlu Karim Wade yolsuzluk gerekçesiyle haklarında çıkarılan hapis cezasından dolayı aday listesine alınmamıştı.


Terör eylemlerinin yaşanmadığı Afrika’da bir istikrar modeli olarak görülen Senegal’de, Macky Sall hükümeti sağlık ve eğitimi iyileştirmek yerine altyapıya öncelik tanıması nedeniyle eleştiriliyor. Rakipleri, yeni havalaanı, yeni otoyollar ve yeni bir demiryolu bağlantısı yapacağına söz veren Sall’in projelerini "Para kaybı ve potansiyel borç yükü" olarak nitelendiriyor.



Senegal’de 6,7 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor


Seçimlerin ilk turunun bugün TSİ 21.00’de sona ermesi bekleniyor. İlk turda adaylardan birinin oyların yüzde 50’sini kazanamaması durumunda 24 Mart’ta seçimlerin ikinci turu düzenlenecek. İkinci turda en fazla oyu alan 2 aday yarışacak.


Öte yandan, Devlet Başkanı Sall “İlk seçim turunda kazancım kesin” açıklamasını yapmıştı.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 12:36
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