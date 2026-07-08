Asya'da asrın projesi! Endonezya küresel ısınmaya karşı 80 milyar dolarlık dev setle bent çekiyor!

Java Adası'nın kuzey kıyılarını koruma altına almak amacıyla hazırlanan ve tam 80 milyar dolarlık devasa bir bütçe gerektiren "Java Giant Sea Wall" (Dev Deniz Duvarı) projesi için düğmeye basıldı. Milyonlarca insanın hayatını, dev limanları, stratejik sanayi bölgelerini ve tarım arazilerini azgın okyanus taşkınlarından koruyacak olan asrın projesi, adeta ülkenin geleceğini garanti altına alacak bir kalkan olarak inşa edilecek.

Tam 575 kilometrelik beton set! 15 bölüm halinde onlarca yıl sürecek!

Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto döneminde öncelikli ulusal stratejik yatırımlar arasına alınarak hızlandırılan dev deniz duvarı, Batı Java'daki Banten bölgesinden başlayarak Doğu Java'daki Gresik'e kadar uzanan devasa bir hattı kapsayacak.

Tam 575 kilometre uzunluğunda olması planlanan bu devasa yapının temel amacı; her yıl daha da yükselen deniz seviyesinin yerleşim alanlarını yutmasını engellemek, kıyı erozyonunun önüne geçmek ve okyanus taşkınlarının neden olduğu milyarlarca dolarlık ekonomik yıkımı sıfıra indirmek olacak. İnşası tam 15 bölüm halinde kademeli olarak gerçekleştirilecek olan mega projenin tamamen bitirilmesinin ise onlarca yıl sürmesi öngörülüyor.

50 milyon insanı yutulmaktan kurtaracak! Okyanusun önüne set çekiliyor!

İlk kez 1995 yılında gündeme gelen ancak finansman krizleri nedeniyle rafa kaldırılan proje, adadaki kara çökmesi ve su baskınlarının felaket boyutuna ulaşması üzerine zorunlu bir kurtuluş reçetesi olarak yeniden hayata geçirildi.

Yetkililer, projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgede yaşayan yaklaşık 50 milyon kişinin doğrudan okyanus tehdidinden kurtulacağını ve güvenliğe kavuşacağını belirtiyor. Uzmanlar ise dev duvarın tek başına yeterli olmayacağını, kıyı şeridine mangrov ormanlarının yeniden dikilmesi ve yer altı suyu kullanımının durdurulması gibi çevresel adımların da eş zamanlı atılması gerektiği konusunda uyarıyor. Her şeye rağmen bu devasa bütçeli yatırım, insanlığın doğanın yükselen gücüne karşı vereceği en büyük savunma savaşlarından biri olarak dünya tarihine geçmeye hazırlanıyor.