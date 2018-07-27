0553 313 94 23

Sendikalar örgütlenememenin suçunu kendinde aramalı

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, “Sendikalar olarak örgütsüz çalışanlara ulaşmak yerine, kolayı tercih edip sendikalı çalışanların olduğu avluda dolaşıp duruyoruz. Sendikalar örgütlenememenin suçunu siyasi iktidarda, OHAL’de, şunda bunda değil biraz da kendinde aramalı” dedi.

27 Temmuz 2018 Cuma 11:26
Sendikalar örgütlenememenin suçunu kendinde aramalı

Öz Taşıma-İş Sendikasınca, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir otelde basın mensupları için program düzenlendi.

Yoğun programları nedeniyle Basın Bayramı programını bugün düzenlemek zorunda kaldıklarını belirten Toruntay, tüm basın mensuplarının Basın Bayramı’nı kutladı.

Öz Taşıma-İş’in 23 bini aşkın üyesiyle “Taşımacılık” iş kolunun en büyük sendikası olduğunu vurgulayan Mustafa Toruntay, 6 yıllık bir geçmişe sahip sendika olarak kısa zamanda önemli başarılara imza attıklarını söyledi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 11:26
  1. Öz Taşıma-İş Sendikası
  2. Hak-İş sendikası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TSK açıkladı: 44 terörist etkisiz hale getirildi
    1. TSK açıkladı: 44 terörist etkisiz hale..
    2. Teröriste TSK kıskacı
    3. İTO'dan KDV açıklaması: Bir dönem daha..
    4. FETÖ arşivi emniyette buharlaştı!
    5. Papaz Brunson kimdir? Rahip Andrew..
    6. Erdoğan: Daha adil bir kuruluş için..
    7. Artık Afrika’da da söz sahibiyiz
    8. İstanbul Aydın Üniversitesi taban..
    9. Meral Akşener’e sanatçı tepkisi
    10. En fazla Kılıçdaroğlu değiştirmiş!
    11. 'Ebru Özkan- Brunson takası'na..
    12. "CHP'nin daha kırk fırın ekmek yemesi..
    13. Ayew sağlık kontrolünde!
    14. Rusya'dan petrol açıklaması: Kotalar..
    15. Fatih Altaylı'dan Tuncay Özkan'ı..
    16. Müebbet korkusu dilini 'Bir Bir' çözdü
    17. Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    18. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban..
    19. Kuru kayısı fiyatı yükseldi
    20. Türk Büyükelçilik çalışanı kaybolduğu..
    Brunson tehdidi sonrası ABD'den ilk hamle!
    Brunson tehdidi sonrası ABD'den ilk hamle!
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek! Kısa dönem askerlik kalkacak Tek tip askerlik geliyor
    12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek! Kısa dönem askerlik kalkacak Tek tip askerlik geliyor
    Mahkemenin Adem Huduti kararına itiraz: Doğrudan faili...
    Mahkemenin Adem Huduti kararına itiraz: Doğrudan faili...