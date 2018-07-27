Sendikalar örgütlenememenin suçunu kendinde aramalı
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, “Sendikalar olarak örgütsüz çalışanlara ulaşmak yerine, kolayı tercih edip sendikalı çalışanların olduğu avluda dolaşıp duruyoruz. Sendikalar örgütlenememenin suçunu siyasi iktidarda, OHAL’de, şunda bunda değil biraz da kendinde aramalı” dedi.27 Temmuz 2018 Cuma 11:26
Öz Taşıma-İş Sendikasınca, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir otelde basın mensupları için program düzenlendi.
Yoğun programları nedeniyle Basın Bayramı programını bugün düzenlemek zorunda kaldıklarını belirten Toruntay, tüm basın mensuplarının Basın Bayramı’nı kutladı.
Öz Taşıma-İş’in 23 bini aşkın üyesiyle “Taşımacılık” iş kolunun en büyük sendikası olduğunu vurgulayan Mustafa Toruntay, 6 yıllık bir geçmişe sahip sendika olarak kısa zamanda önemli başarılara imza attıklarını söyledi.
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