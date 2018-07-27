Sendikalar örgütlenememenin suçunu kendinde aramalı

Öz Taşıma-İş Sendikasınca, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir otelde basın mensupları için program düzenlendi.

Yoğun programları nedeniyle Basın Bayramı programını bugün düzenlemek zorunda kaldıklarını belirten Toruntay, tüm basın mensuplarının Basın Bayramı’nı kutladı.

Öz Taşıma-İş’in 23 bini aşkın üyesiyle “Taşımacılık” iş kolunun en büyük sendikası olduğunu vurgulayan Mustafa Toruntay, 6 yıllık bir geçmişe sahip sendika olarak kısa zamanda önemli başarılara imza attıklarını söyledi.