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Sendikal harekete bir sanat damarı açıyoruz

"Emeğe Saygı" temalı Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda konuşan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “HAK-İŞ olarak sanatı emekten ayrı düşünemediğimiz için sanatın bizzat emek olduğunun bilincini taşıdığımız için bu yarışmayı düzenledik. Sendikal harekete örnek teşkil edecek bir yapılanma için başta film çalışmaları olmak üzere tüm sanat dallarında emeğin öne çıkartılması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

01 Aralık 2018 Cumartesi 12:53
Sendikal harekete bir sanat damarı açıyoruz

Yeni Akit  Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Emeğe Saygı" temalı Uluslararası Kısa Film Yarışması' Ankara’da bir otelde düzenlendi. Ödül törenine, TBMM Başkanvekili Levent Gök, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, yönetmenler Mesut Uçakan ve İsmail Güneş ile oyuncular Ahmet Yenilmez ve Yusuf Sezgin'in de aralarında olduğu davetliler katıldı.

Sanatı emekten ayrı düşünmüyoruz

Sendikacılığın sadece toplu sözleşme, sosyal haklar ve ücretle sınırlandırılmayacağını bildiklerinin altını çizen HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “HAK-İŞ olarak sanatı emekten ayrı düşünemediğimiz için sanatın bizzat emek olduğunun bilincini taşıdığımız için bu yarışmayı düzenledik. Sendikal harekete örnek teşkil edecek bir yapılanma için başta film çalışmaları olmak üzere tüm sanat dallarında emeğin öne çıkartılması gerektiğine inanıyoruz. Bunun için çalışmalarımızı büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

Program sonunda Ulusal kategoride birincilik ödülüne Erkan Erkanat ve İbrahim Demirkan "Kum Saati", ikincilik ödülüne Merve Çirişoğlu Çotur "Karton Kutu" filmleriyle layık görüldü. Dereceye girenlere para ödülü ve özel tasarlanan plaket takdim edildi.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 12:53
  1. Ankara
  2. Kültür ve Turizm Bakanlığı
  3. Uluslararası Kısa Film Yarışması
  4. TBMM Başkanvekili Levent Gök
  5. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu
  6. Mesut Uçakan
  7. İsmail Güneş
  8. Ahmet Yenilmez
  9. Yusuf Sezgin
  10. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan
  11. Erkan Erkanat
  12. İbrahim Demirkan
  13. Merve Çirişoğlu Çotur
  14. Karton Kutu
  15. Kum Saati

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