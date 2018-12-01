Sendikal harekete bir sanat damarı açıyoruz

Yeni Akit Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Emeğe Saygı" temalı Uluslararası Kısa Film Yarışması' Ankara’da bir otelde düzenlendi. Ödül törenine, TBMM Başkanvekili Levent Gök, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, yönetmenler Mesut Uçakan ve İsmail Güneş ile oyuncular Ahmet Yenilmez ve Yusuf Sezgin'in de aralarında olduğu davetliler katıldı.

Sanatı emekten ayrı düşünmüyoruz

Sendikacılığın sadece toplu sözleşme, sosyal haklar ve ücretle sınırlandırılmayacağını bildiklerinin altını çizen HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “HAK-İŞ olarak sanatı emekten ayrı düşünemediğimiz için sanatın bizzat emek olduğunun bilincini taşıdığımız için bu yarışmayı düzenledik. Sendikal harekete örnek teşkil edecek bir yapılanma için başta film çalışmaları olmak üzere tüm sanat dallarında emeğin öne çıkartılması gerektiğine inanıyoruz. Bunun için çalışmalarımızı büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

Program sonunda Ulusal kategoride birincilik ödülüne Erkan Erkanat ve İbrahim Demirkan "Kum Saati", ikincilik ödülüne Merve Çirişoğlu Çotur "Karton Kutu" filmleriyle layık görüldü. Dereceye girenlere para ödülü ve özel tasarlanan plaket takdim edildi.