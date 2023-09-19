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Spor Senden özür diliyorum Stefan Kuntz!
Spor

Senden özür diliyorum Stefan Kuntz!

Yeniakit Publisher
2023-09-19 12:28:00 -
Senden özür diliyorum Stefan Kuntz!

Euro 2024 maceramız tüm hızıyla sürerken, gündeme bomba gibi bir haber düştü... A Milli Futbol Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yollar ayrıldı diye.. Evet gündeme diyorum çünkü resmi bir açıklama hâlâ yok...

Euro 2024 maceramız tüm hızıyla sürerken, gündeme bomba gibi bir haber düştü... A Milli Futbol Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yollar ayrıldı diye.. Evet gündeme diyorum çünkü resmi bir açıklama hâlâ yok...

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