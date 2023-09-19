Senden özür diliyorum Stefan Kuntz!
Euro 2024 maceramız tüm hızıyla sürerken, gündeme bomba gibi bir haber düştü... A Milli Futbol Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yollar ayrıldı diye.. Evet gündeme diyorum çünkü resmi bir açıklama hâlâ yok...
Euro 2024 maceramız tüm hızıyla sürerken, gündeme bomba gibi bir haber düştü... A Milli Futbol Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yollar ayrıldı diye.. Evet gündeme diyorum çünkü resmi bir açıklama hâlâ yok...
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