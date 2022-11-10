Sende hiç utanma yok mu? Balonist Selçuk Geçer’den yine aynı terane

Dolar kurunda sürekli beklenti dışı tahminler veren ve bu yüzden BDDK tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulan ünlü "balon" Selçuk Geçer, dolar alanlara seslendi.

Enflasyonun düşmemesi halinde dolar kurunun kontrol edilemeyeceğini söyleyen Geçer, 3 aya dikkat çekti. Geçer, “Ekim, kasım, aralık aylarına dikkat edin. Türkiye ekonomisi büyük bir bataklığa sürükleniyor. Fakirler daha da fakirleşiyor. 3-5 zengin daha da zenginleşiyor. Orta sınıf kalmadı” değerlendirmesini yaptı.

Selçuk Geçer, “Kısa vadeli borçların ödenme zamanı geliyor. Dolara olan talep artacak. Turizm gelirleri ile idare ettin bugüne kadar. Bundan sonra ne yapacaksın? Dolar kuru sert hareket edeceğini herkes görecek” dedi. Dolar için kaçılmaz son uyarısında bulunan Selçuk Geçer, “Yıl sonunda da dolar kurunu 28 TL’de görürsünüz” yorumunda bulundu.

Dolar yükselişin devam edeceğini düşünen ünlü ekonomist Geçer, dolar sahiplerine seslenerek, zarar etmemeleri için ‘Sakın dolarınızı satmayın’ dedi.

Selçuk Geçer sürekli doların fırlayacağı uyarısında bulunup rezil olan muhalif sözde ekonomistlerin başında geliyor.

{relation id:1651139 slug:'2-cift-lafin-olacak-mi-su-hokkabaza-ali-babacan-balonist-selcuk-gecer-oyle-bir-palavra-sikti-ki'}