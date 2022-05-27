Sende hiç mi utanma yok be Emin Çölaşan?

Ağızlarına Allah'ın adını alan insanlarla sürekli bir savaş halinde olan Emin Çölaşan, bu defa kirli siyasetine Allah'ı alet etmeye yeltenmekten çekinmedi. Çölaşan, Sözcü'deki yazısında Atatürk Havalimanı ile İstanbul'un fethi arasında tuhaf bir paralellik kurup şu herzeleri yumurtladı:

"(...) 29 Mayıs Pazar günü İstanbul'un fetih yıl dönümü…

Elleriyle yok ettikleri ulusal varlığımız Atatürk hava limanında hem ‘millet bahçesi' töreni düzenleyecekler ve hem de fethin yıl dönümünde bile bindirilmiş kıtalarıyla birlikte particilik siyaseti sergileyip propaganda yapacak, nutuklar atacaklar!

Allah onları affetsin.

Amin!"