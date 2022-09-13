Sencer Solakoğlu nereli? Sencer Solakoğlu kimdir, kaç yaşında, mesleği nedir? Sencer Solakoğlu hayatı, biyografisi

TÜSEDAD (Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı olan Sencer Solakoğlu Kimdir?

Et mi Pahalı biz mi Fakirleştik? diyerek hayvancılık sektörü ile ilgili yaptığı yorumlarla dikkatleri üzerine çeken Sence Solakoğlu Serveti de merak konusu oldu.

SENCER SOLAKOĞLU KİMDİR?

Sencer Solakoğlu, TÜSEDAD (Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği) yönetim kurulu başkanıdır.

Sencer Solakoğlu ilkokul 5. sınıftan itibaren İsviçre'de eğitim görmüştür. Buradaki eğitiminin ardından Amerika'da lisans ve yüksek lisans yapmıştır. Sencer Solakoğlu, 2009 yılında ailesi ile birlikte FeyzSüt isimli bir şirket kurdu.

Sosyal medya hesaplarını da aktif şekilde kullanan Sencer Solakoğlu'nun İnstagram'da 102 bin takipçisi bulunmaktadır. Ek olarak Youtube kanalına da içerikler üreten Sencer Solakoğlu'nun Youtube'da 57 bin abonesi bulunuyor.

Sencer Solakoğlu'nun babası kimdir? Sencer Solakoğlu hayatı, biyografisi

UN Ro-Ro'nun kuruluşu, büyümesi ve satışında rol alan Cüneyt Solakoğlu'nun oğlu olan Sencer Solakoğlu, bir yandan aile şirketi Ernak'ı yönetirken, diğer taraftan Bursa Karacabey'de Feyz Tarım adıyla süt hayvancılığı işine girmişti. Bu konuda en büyük desteği amcası Cengiz Solakoğlu'ndan almıştı.

Sencer Solakoğlu nerelidir?

1974 Aslen Erzurumlu ve İstanbul doğumlu Solakoğlu, 11 Yaşında İsviçre'de yatılı okula gider. Üniversite eğitimi için Amerika California'ya yerleşir. Lisans eğitimi iktisat bilimlerinin devamında yüksek lisans eğitimi olarak davranış biliminde derinleşerek bir süre Klinik Psikologluk yapar.

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