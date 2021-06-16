Şenbay İnşaat kimin? Şenbay İnşaat sahibi kim?

Şenbay Madencilik hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada üstlendiği altyapı ve üstyapı projeleriyle, sektörünün lider şirketlerinden olmayı hedeflemektedir. Şenbay, hedefine ulaşmak için oluşturduğu tecrübeli ve dinamik kadrosuyla, ülkemizin menfaatlerini gözeterek dünya standartlarınnda gerçekleştirdiği projelerle, adından söz ettirecek ve hep ileriye bakan bir anlayışla yoluna devam edecektir. Şenbay Madencilik, ticari ahlaka önem veren dürüst, ilkeli ve inançlarına uygun davranışlarda bulunmayı çalışanlarına, iş ortaklarına ve işverenlerine taahhüt etmekte, böylece hem topluma hem de çalışanlarına fayda sağlamaktadır. Başarı ile gerçekleştirdiği büyük ölçekli projelerine her geçen gün bir yenisini ekleyen Şenbay Madencilik emin adımlar ile çalışmalarına devam etmektedir.

Şenbay vizyonu

Aynı sektörlere hizmet vermekte olan firmalara yol gösterecek son teknoloji ve standartlara sahip olmak amacıyla yenilikleri takip etmek, rakipleri içinde gerektiğinde işbirlikçi bir rol üstlenip örnek bir tutum sergilemek ve uluslararası arenada saygın ve tanınır bir marka olmak.

Şenbay misyonu

İnşaat sektöründe modern koşullarda, saygın , güvenilir , yüksek kalitede hizmet sunmak.

Şenbay ilkeleri nelerdir?

Şenbay internet sitesinde yer alan bilgilere göre Şenbay'ın ilkeleri şu şekilde açıklanmış:

Dürüstlük

Tüm faaliyerimizde, İşverene, Ortağa, Personele, Tedarikçiye daima dürüst davranmak.

Kalite Odaklı Hizmet

Kaliteyi daima ön planda tutmak, işveren verilenle yetinse dahi, daha iyisi için çalışmak.

Eğitim

Tüm personeli, pozisyonlarına göre yeterli sürelerle eğiterek, çağdaş teknolojiyi özümsemelerini sağlamak.

Ekip Çalışması

Faaliyetini sistem ve prosedürlerle bağlamış bir kurum olarak ekip çalışmasını önde tutmak, karı, zararı, başarıyı ve başarısızlığı paylaşmak.

Şenbay’in faaliyet alanları

Otoyollar

Devlet Yolları

Metrolar

Demiryolları

Köprü ve Viyadükler

Deniz Terminalleri

Hidroelektrik Santralleri