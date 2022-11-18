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Teknoloji Senatörler Musk için harekete geçti
Teknoloji

Senatörler Musk için harekete geçti

ABD'de 7 Demokrat Senatör, ABD Federal Ticaret Komisyonuna yazdıkları mektupta, Elon Musk'ın satın aldığı Twitter'ın soruşturulmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 01:53:00 - 2022-11-18 02:02:15
Senatörler Musk için harekete geçti

ABD'de 7 Demokrat Senatör, ABD Federal Ticaret Komisyonuna (FTC) mektup yazdı. Mektupta, Musk'ın satın almasının ardından Twitter'ın kullanıcılarının aleyhine çalışıp çalışmadığının ve FTC ile Twitter arasında imzalanan uzlaşma kararının ihlal edilip edilmediğinin soruşturulması talep edildi.

FTC'den şirkete ya da kuralları ihlal eden ilgili şahıslara karşı ilgili adımların belirlenmesi çağrısı da yapılan mektupta, "Son haftalarda Twitter'ın yeni patronu Musk, platformun güvenilirliği ve güvenliğinin altını oyan telaşlandırıcı adımlar attı. Ayrıca Musk, dolandırıcılık ve tehlikeli kişilerce istismar edileceğine dair açık uyarılara rağmen yeni özellikler getirdi." ifadesine yer verildi.

"Twitter çalışanlarının yarısının işine son verdi"

Musk, sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından ilk olarak Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett'i görevden almıştı.

Şirkette yönetim kurulunu feshederek kendisini "tek yönetici" yapan Musk, Twitter çalışanlarının yarısının işine son vermişti. ABD Federal Ticaret Komisyonu: Twitter'daki gelişmeleri derin endişeyle takip ediyoruz

Twitter'ın güvenlik ve gizlilik alanlarında çalışan üst düzey yetkililerinin şirketten ayrılması, sosyal medya şirketini düzenleyici kuralları ihlal etme riskiyle karşı karşıya bıraktığı şeklinde yorumlanmıştı. Bunun üzerine FTC, Twitter'daki son gelişmeleri derin bir endişeyle takip ettiklerine işaret etmişti.

 

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