Senaryo yükleniyor sahneler kendiliğinden çıkıyor

Yapay zekânın görüntü ve video üretimindeki hızlı gelişimi, yapım sektöründe uzun süredir tartışılıyor. Ancak tek tek etkileyici kareler üretmekle, baştan sona tutarlı bir anlatı kurmak arasında ciddi bir fark var. cinemateam.ai tam olarak bu farkın üzerine kuruluyor.

Senaryodan sahneye

Platformun çalışma biçimi tek cümleyle özetlenebilir: senaryonuzu yüklersiniz, gerisini sistem yapar.

cinemateam.ai yüklenen metni çözümleyerek yapımın yapı taşlarını kendisi çıkarır. Senaryoda geçen karakterler, mekânlar ve objeler tespit edilir; anlatı bölümlere ayrılır. Sistem ardından bu unsurlara sadık kalan plan görsellerini üretir ve bu görsellerden otomatik olarak video sahnelerini oluşturur. Böylece yapımcının önünde, dağınık istemlerle tek tek görsel üretmek yerine, senaryodan başlayıp nihai sahneye uzanan bütünlüklü bir üretim hattı bulunur.

Asıl mesele: tutarlılık

Platformun ayırt edici yanı tutarlılık.

Yapay zekâ ile üretilen görsellerde en sık karşılaşılan sorun, aynı karakterin her karede farklı görünmesi, mekânların ve kostümlerin sahne değiştikçe başkalaşmasıdır. Bu da ortaya izlenebilir bir anlatı değil, birbirinden kopuk görsellerin toplamını çıkarır.

cinemateam.ai bu noktada devreye giriyor. Bir karakter ilk sahnede nasıl göründüyse sonraki sahnelerde de aynı görünür; mekânlar, kostümler ve objeler bölüm boyunca değişmez. Sonuçta elde edilen, birbirinden bağımsız kareler değil, bütünlüklü bir anlatıdır.

Ekip için tasarlandı

cinemateam.ai hem bireysel içerik üreticileri hem de yapım ekipleri için tasarlandı. Tek başınıza bir projeyi baştan sona yönetebilir veya ekip üyelerinizle aynı proje üzerinde birlikte çalışabilirsiniz. Senaryodan nihai sahneye kadar tüm üretim süreci tek bir ekran üzerinden kolayca yürütülür.