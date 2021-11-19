  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sen "vatan"dan bahsedecek adam mısın?
Gündem

Sen "vatan"dan bahsedecek adam mısın?

Vatana göz diken teröristlerle kol kola girmekte bir beis görmeyen Selahattin Demirtaş, "Hükümet TL’nin değerini bilerek düşürüyor. Amaçları ülkeye biraz döviz girmesini sağlamak. Bunun adı vatanı satmaktır” herzesini yumurtlayarak büyük bir pişkinlik örneği sergiledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 17:26:00 - 2021-11-20 07:15:12
Sen "vatan"dan bahsedecek adam mısın?

PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, hükümetin TL’nin değerini bilerek düşürdüğünü iddia ederek akıl almaz bir yorum yaptı. Vatana göz diken teröristlerle kol kola girmekte bir beis görmeyen Demirtaş "Amaçları ülkeye biraz döviz girmesini sağlamak. Bunun adı vatanı satmaktır ve bunu Türk milliyetçileri yapıyor” diyerek büyük bir pişkinlik örneği sergiledi. Twitter paylaşımında "AK Parti hükümeti, 'ülkenin yer altı ve yer üstü zenginliklerini; işçilerin, çiftçilerin alın terini yabancılar bedava alabilsinler diye’ TL’nin değerini bilerek düşürüyor" iddiasında bulunan Demirtaş'a tepki ise gecikmedi. Sosyal medya kullanıcıları "Türkiye'yi kana bulayan teröristlerin tetikçiliğini yapan Demirtaş ne zamandan beri Türkiye'yi düşünür oldu" diyerek PKK piyonuna veryansın etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Abdullah

bu Selo denen kimin i.. acaba. bilen varmı..
  • Yanıtla

Metin

PKK ile kolkola deyimi yanlış olmuş bizzat PKK lı bizzat terörist ve PKK nın siyasi yöneticisi olmalıydı
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Naim Süleymanoğlu kabri nerede? Naim Süleymanoğlu mezarı nerde?
Aktüel

Naim Süleymanoğlu kabri nerede? Naim Süleymanoğlu mezarı nerde?

Naim Süleymanoğlu mezarı nerede? Cep Herkül lakaplı Naim Süleymanoğlu ölüm yıl dönümüde dualarla anılıyor. Dünya ve Türk halter tarihinde un..
Sodalı poğaça tarifi, nasıl yapılır? Kolay sodalı poğaça tarifi
Kadın - Aile

Sodalı poğaça tarifi, nasıl yapılır? Kolay sodalı poğaça tarifi

Ev poğaçasıyla pastane poğaçasının yıllardır süregelen rekabetine son verecek tarif.
Almanya'da bir camiye kundaklama girişimi
Dünya

Almanya'da bir camiye kundaklama girişimi

Almanya’nın Köln kentinde yer alan ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Merkez Camisi’ne, kundaklama girişiminde bulunan sa..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay