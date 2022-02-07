Sen Oytun Erbaş'ı bırak Şahan! Gaspçılığın taklidini yap

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Doç. Dr. Oytun Erbaş, katıldığı TV NET canlı yayınında, "Bu hükümet olmasaydı ben akademisyen olamazdım." ifadelerini kullanması sebebi ile malum çevrenin lincine uğradı.

"Akademide elit bir zümre bulunuyor ve bu grupta 'Anadolu çocuğu onlar, bilmez' diye bir yaklaşım söz konusu. Anadolu'dan gelmiş bir şeyler yapmaya çalışan çocuklarız." diyen Doç. Dr. Erbaş, "Bu hükümet olmasaydı ben akademisyen olamazdım. Çünkü ben Sökeli pazarcının oğluyum." ifadelerini kullanmıştı.

'Ödemiş'te pazarcı olduğumu herkes bilir'

Erbaş'ı hedef alan çevreler, babasının pazarcı değil bankacı olduğunu öne sürdü. Instagram hesabından kendisine yönelik linç kampanyasına cevap veren Doç. Dr. Oytun Erbaş, "Ben dedemin yanında büyüdüm. Ödemiş'te benim pazarcı olduğumu herkes bilir. Babam bankacıdır, tayinleri olduğu için ben dedemle kaldım. Dedem esnaftır, pazarcıdır." dedi.

Kamuya açık alanı gasbeden Şahan!

Oytun Erbaş'ı hedef alan Şahan Gökbakar, adına kendince mizah dediği şekilde Oytun Erbaş'ın sözlerini taklit etti. Kamuoyunun Şahan Gökbakar'a tepkisi, "Sen gaspçılığın taklidini yap." şeklinde oldu.

Şahan Gökbakar, Marmaris Delikyol mevkisinde karadan ulaşımın olmadığı koyda, 10 milyon liraya dubleks villa satın almıştı. Koya gelen tur teknelerinden rahatsız olan Gökbakar, villanın önündeki sahile izinsiz olarak iskele yaptırıp, "Özel mülktür girilmez" tabelası astı; sahile deniz kumu döktürüp, denize zodyak botla tonoz bıraktı.

Gökbakar'ın tabelayı astığı an, koydaki teknelerden görüntülenerek sosyal medyada paylaşılmıştı. Paylaşımın ardından Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, alan ile ilgili 8 Temmuz'da inceleme başlattı. Gökbakar'ın halka açık iskele ve plajı gasbederek astığı, "Özel mülktür girilmez" tabelası sökülerek 10 milyonluk villası için de inceleme başlatıldı.