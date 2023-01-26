Sen oynatmamaya devam et Jesus hocam!

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e Porto'nun ardından diğer Portekiz devi Benfica'nın da talip olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'de Oosterwolde transferi için geri sayım başlarken, genç yıldız Arda Güler ile ilgili de flaş gelişmeler yaşanıyor.

17 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olmuştu. Genç yetenek, sergilediği oyunla Avrupa kulüplerinin radarına girmişti.

Adı birçok dev takımla anılan Arda'ya son olarak Porto talip olmuştu.

Porto'nun ardından bir diğer Portekiz devi Benfica da Arda Güler'e talip oldu. Benfica'nın 17 yaşındaki futbolcuyu uzun süredir izlettiği öğrenildi.

Haber7.com'a göre; Portekiz ekibinin kısa süre içerisinde Arda Güler için Fenerbahçe'ye resmi teklif yapabileceği aktarıldı.

Arda Güler, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maça çıktı. Genç yıldız, 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

Arda'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.